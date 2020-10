Megahamburger uit Garderen levert bijna 1500 euro op

De megahamburger werd gemaakt voor het goede doel waar Jacoline Mouw (geen familie) geld voor inzamelt. “Ik ben een actie gestart voor het Hart-op-Weg onderzoek van het Wilhelmina Kinderziekenhuis", legde ze eerder uit. Haar zoon heeft een zeer ernstige hartafwijking. De actie die ze op poten zette is groot overgenomen. "Ik ben er stil van dat het zo opgepakt is. Dat is ook Garderen", zei Jacoline al dankbaar.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De bizarre burger sloeg flink aan in Garderen. Uiteindelijk deelden de slagers liefst zevenhonderd porties uit. Dat leverde een bedrag op van 1350 euro. "Gisteravond hebben we de opbrengst samen met Jacolien zitten tellen. We telden maar door en door", zegt Patrick een dag later. "Geweldig. En vandaag kwam er nog eens 130 euro bij, dus het is alweer meer."

Nog een keertje?

Of de actie nog eens herhaald wordt, weet Patrick nog niet. Hij staat wel open voor dergelijke stunts, zegt hij. "We zijn er altijd voor in. In het hoogseizoen zijn zulke dingen wat lastiger, maar in het naseizoen doen we eigenlijk ieder jaar wel aparte dingen."

