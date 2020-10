Daarom zijn er op dit moment zo veel lieveheersbeestjes

Bioloog Arnold van Vliet van de Wageningen University & Research zegt dat het helemaal bij de tijd van het jaar hoort. Hij specificeert direct om welk lieveheersbeestje het hoogstwaarschijnlijk gaat: het veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje. "De naam zegt het al: het is een exoot. Ze zijn op zoek naar een plek om te overwinteren."

Exoot in de kassen

Het Aziatische lieveheersbeestje komt van nature in Nederland niet voor. "Jaren geleden is-ie hier geïntroduceerd", legt Van Vliet uit. "Ze worden gebruikt in de kassen, als natuurlijke vijand van allerlei plaagbeesten. Maar ze hebben het buiten de kassen ook erg goed naar hun zin. Daarom zien we ze inmiddels op grote schaal in Nederland."

Op warme, zonnige dagen in het najaar gaan de lieveheersbeestjes 'zwermen' om te overwinteren. Vooral in oktober laten ze zich zien. "Ze landen vaak op lichte oppervlakten", zegt bioloog Van Vliet. "Op berken bijvoorbeeld, maar ook in huizen. Ze weten zich goed door kieren te wurmen en gaan dan vaak op de binnenkant van de buitenmuur zitten. Of achter schilderijen, in een beschut hoekje."

Wil je ze kwijt? Pak de stofzuiger

Vaak gaat het om een paar lieveheersbeestjes, maar soms nemen de groepen grotere vormen aan. "Tientallen, honderden, soms zelfs duizenden", zegt Van Vliet. Schadelijk zijn de veelkleurige Aziatische lieveheersbeestjes nauwelijks. Wel verdringen ze 'ons' Nederlandse lieveheersbeestje.

"En een enkeling reageert allergisch op de diertjes. Mocht je van ze af willen en zijn ze in grote hoeveelheden in je huis, dan kun je ze op de lage stand van je stofzuiger opzuigen en buiten de zak omkeren. Of je doet een nylon kous over de buis van de stofzuiger. Dan vang je ze daarin op en laat je ze buiten weer vrij."

