Weer eens wat anders: coronakunst in kasteelgracht

Het is een bijzonder gezicht: een tafel met twee lege stoelen midden in de slotgracht van Kasteel Hernen. Op het tafeltje staan twee glazen wijn, in een vaasje zitten drie rode rozen. Café Quarantaine, zo heet het kunstwerk. Net als de horeca in ons land is ook dit café gesloten voor publiek. Eenden komen er wel regelmatig op bezoek.

Het werk is van de hand van dorpskunstenaar Ger Pekel. "Het staat er sinds het begin van de corona-uitbraak", zegt Cor Custers. Custers is actief als vrijwillig boswachter bij Geldersch Landschap en Kasteelen. Hij vertelt wat het kasteel bijzonder maakt.

Luister naar de radioreportage:

Voor de bouw van het kasteel bij Wijchen waren honderdduizenden stenen nodig. Die werden stuk voor stuk gebakken in veldovens in de buurt van het kasteel. Het was een hels karwei.

Luister naar de radioreportage:

Samen met BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink bezoekt Custers de beltkorenmolen van Hernen, want ook die maakte deel uit de Heerlijkheid. De boeren waren verplicht om hier hun graan te laten malen. Een deel van de oogst stonden ze af aan de landheer, als belasting. Daar kregen de boeren wel wat voor terug, vertelt Custers.

Luister naar de radioreportage:

Herfst op het landgoed

Pal achter de molen ligt een ven. Het water staat er laag door de droge zomer. Cor en Laurens volgen een pad dat naar een bos leidt. Een havik zoekt zijn weg tussen de bomen door. In het bos groeien paddenstoelen. Behalve de vliegenzwam is ook de stinkzwam een opvallende verschijning.

Stinkzwam. Foto: Laurens Tijink

De hoed van de paddenstoel trekt door zijn vieze geur allemaal vliegen aan. Die zorgen uiteindelijk voor de verspreiding van de sporen van de zwam door het bos. Dichter bij het kasteel staan een aantal grote parasolzwammen.

Grote parasolzwam. Foto: Laurens Tijink

Eerst dassen, nu vossen

Het landgoed rondom het kasteel is populair bij wandelaars. Ook komen er veel mensen die er hun hond uitlaten. Het leidde ertoe dat de dassen die in een bosje in de buurt van het kasteel een burcht hadden gebouwd, zijn verhuisd naar een rustigere plek even verderop. De tunnels die de dieren achterlieten zijn inmiddels ingenomen door konijnen en vossen.

BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland.