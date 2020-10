CDA wil dat oversteek fietsers op Halfweg verbeterd wordt

Koos Meijer, fractievoorzitter van CDA Nunspeet, is erg verbaasd dat de provincie deze kruising niet als verkeersonveilig beschouwt. “De gemeente wil echt wel een rotonde daar maken en had al euro’s voor de rotonde gereserveerd” aldus Koos. In de Algemene Beschouwingen op de Programmabegroting 2012 – 2024 zijn er door de SGP specifieke vragen over deze wegkruising gesteld en uit het antwoord daarop concludeert Koos dat er, zonder de steun en cofinanciering van de provincie, de aanleg van die gewenste rotonde er vooralsnog niet zal komen.

Voor het CDA is deze kruising nu niet ineens verkeersveilig geworden, integendeel. Met name voor de fietsers is het vaak een crime om de Elspeterweg over te steken. Koos vervolgt: “Hoge snelheden op de Elspeterweg zijn eerder regel dan uitzondering. Het zichtveld op de naderende auto’s is, met name voor de fietser komend vanaf de Stakenbergweg, uitermate slecht. Het fietspad is daarbij erg smal en bochtig en er is geen opstelplaats voor de oversteek. Het gevolg is dat het gros van de fietsers de oversteek op de kruising zelf doet, ondanks dat daar verbodsborden staan. Maar wij begrijpen dat gedrag heel goed, het gevoel van eigen veiligheid gaat dan echt boven een verbodsbord”.

Reden voor het CDA om aan het college hierover vragen te stellen en aan te sporen om in samenspraak met de provincie de oversteekveiligheid van fietsers sterk te gaan verbeteren.