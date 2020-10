LIVEBLOG | Alles over het coronavirus van 23 oktober

Dit is ons liveblog over het coronavirus. Hier melden we alle ontwikkelingen rond het virus, in Gelderland en wat verder belangrijk is om te weten voor jou.

vrijdag 23 oktober

22:17 - Slecht nieuws voor hoteleigenaar én feestvarken in Zutphen

Hotels mogen sinds vandaag na 20.00 uur geen alcohol meer schenken. Slecht nieuws voor deze hoteleigenaar in Zutphen, waar het NOS Journaal een kijkje nam. En dan vier je je achttiende verjaardag, mag je nóg niet drinken!

 

21:06 - Coronasneltesten zijn razend populair, maar hoe betrouwbaar zijn ze?

De vraag naar coronasneltesten is enorm. "Het is gekkenhuis", merkt ook John van Haren uit Renkum, die ze sinds ruim een week online verkoopt. De GGD en de gezondheidsinspectie waarschuwen consumenten er voorzichtig mee om te gaan.

 

19:29 - Medewerkers longafdeling in Rijnstate besmet met corona

Medewerkers van een verpleegafdeling longgeneeskunde van ziekenhuis Rijnstate in Arnhem zijn besmet met het coronavirus. Op deze afdeling worden geen coronapatiënten verzorgd, meldt het ziekenhuis vrijdag.

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem. Foto: Wikimedia

18:39 - Oude IJsselstreek deelt aan alle inwoners mondkapjes uit

Alle inwoners boven de 12 jaar van de gemeente Oude IJsselstreek krijgen een gratis stoffen mondkapje. Door het uitdelen van de 3500 stuks mond- en neusbescherming wil de gemeente het belang van het dragen van een mondkapje benadrukken.

De totale levering van de stoffen, wasbare mondkapjes zal ongeveer vijf weken duren.

18:11 - PlusBus Rheden/Rozendaal staakt ritten

De PlusBus Rheden/Rozendaal staakt het vervoer van oudere en kwetsbare mensen gedurende twee maanden. Aanleiding is het coronavirus. "Onze chauffeurs zijn vrijwilligers, waarvan de meesten ouder dan 70 jaar. Dit betekent dat zowel cliënten als onze chauffeurs tot de risicogroep behoren", zegt de bestuur van de PlusBus.

Daarom zijn er geen ritten tussen in ieder geval 1 november en 1 januari volgend jaar. Of de ritten daarna worden hervat, hangt af van de mate waarin het coronavirus tegen die tijd nog rondwaart.

Het bestuur zegt het besluit "met pijn in hart" te nemen. Sommige gebruikers van de PlusBus zitten al in een moeilijke levensfase, schrijft het bestuur.

17:44 - Burgemeesters: ga niet in Duitsland uit eten

Nederlanders gaan nog steeds graag de grens met Duitsland over om daar in een restaurant te eten. Dat horen de burgemeesters van Nederlandse grensgemeenten van hun Duitse collega's. Daarom roepen de voorzitters van de veiligheidsregio's Gelderland-Midden en Noord- en Oost-Gelderland hun inwoners vrijdag nog eens dringend op om thuis te blijven. "Beperk alle reisbewegingen, ook van en naar Duitsland", aldus Ton Heerts, burgemeester van Apeldoorn en Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem.

In Duitsland is de horeca gewoon geopend. Er gelden de gebruikelijke coronarichtlijnen en bezoekers moeten hun gegevens noteren. In de deelstaten Noordrijnland-Westfalen en Borken, waar een groot deel van Nederland aan grenst, mogen Nederlanders maximaal 24 uur verblijven zonder speciale maatregelen als een meldplicht of een recente negatieve coronatest.

"Burgemeesters van Nederlandse grensgemeenten zoals Winterswijk zien nauwelijks nog Duitse bezoekers. Maar er gaan nog veel Nederlanders in Duitsland uit eten", aldus de voorzitters van de twee veiligheidsregio's, die samen 37 gemeenten omvatten. "Het aantal besmettingen aan beide zijden van de grens loopt op. Als we willen dat de zorg het aan blijft kunnen en als we een volledige lockdown willen voorkomen, is iedereen aan zet. Blijf toch zoveel mogelijk thuis", waarschuwen Heerts en Marcouch.

16:43 - 'Extra uitkering voor horecabedrijven'

Horecabedrijven krijgen een eenmalige extra uitkering van 2500 euro als tegemoetkoming voor de sluiting tijdens de coronacrisis. Dat meldt de NOS vrijdag op basis van bronnen in Den Haag. De maatregel maakt deel uit van aanpassingen van een nieuw steunpakket van het kabinet.

16:06 - Hotels drooggelegd na acht uur in de avond

Hotels mogen vanaf 20.00 uur geen alcohol meer schenken in hun bars en restaurants. Ook mag de drank dan niet meer worden geleverd via roomservice. Deze aanscherping van de coronamaatregelen gaat vanavond in. Het kabinet trekt daarmee één lijn met het verbod op de verkoop van alcoholische dranken in winkels tussen 20.00 en 07.00 uur.

De hotels mochten tot vandaag ook na 20.00 uur alcohol schenken aan hun gasten, maar daar komt nu dus voorlopig een einde aan. Aanleiding is de verwarring die er in sommige gevallen ontstond. Ook maakten mensen er soms misbruik van, wat leidde tot overlast, aldus een overheidswoordvoerder.

Foto: Pixabay

15:55 - Begin volgende week duidelijkheid over persconferentie

Het is nog niet zeker of premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge dinsdag weer een persconferentie geven over de aanpak van het virus en het aantal besmettingen. De Jonge geeft aan hier maandag waarschijnlijk meer over te weten.

Het aantal nieuwe besmettingen loopt snel op, maar eventuele effecten van het meest recente pakket maatregelen dat half oktober werd aangekondigd, zouden pas volgende week te zien zijn. Volgens de minister liggen 'alle scenario's op tafel' als het aantal nieuwe besmettingen dat per dag wordt gemeld niet langzaam omlaaggaat. Hij wijst op maatregelen die in het voorjaar tijdens de 'intelligente lockdown' zijn genomen maar nu nog niet.

15:53 - Lichte stijging in Gelderse dagcijfers

In onze provincie zijn in de afgelopen 24 uur 783 nieuwe bevestigde coronabesmettingen gemeld. Dat is een lichte stijging ten opzichte van gisteren, maar geen nieuw dagrecord. Het dagrecord in Gelderland staat op 850 besmettingen in één dag. Gisteren was er nog sprake van een flinke daling naar 738 nieuwe gevallen.

14:39 - Aantal positieve besmettingen in Nederland boven de 10.000

Voor het eerst is het aantal nieuwe coronagevallen in een etmaal boven de 10.000 uitgekomen. In de afgelopen 24 uur zijn 10.007 positieve tests geregistreerd en dat is opnieuw een dagrecord. gisteren meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 9281 besmettingen. Het waren er aanvankelijk 9283, maar dat aantal is bijgesteld.

13:56 - Burgemeester van Bronckhorst spreekt bij lokale omroep over aantal besmettingen

Burgemeester Marianne Besselink van Bronckhorst spreekt morgenochtend bij de lokale omroep van de gemeente over de oplopende besmettingen. Zij zal daarbij het belang van het naleven van de regels benadrukken. In Bronckhorst is het aantal geregistreerde besmettingen gestegen van 125 naar 405, meer dan een verdrievoudiging.

Het gesprek met de burgemeester is morgenochtend vanaf 09.40 te beluisteren bij onze mediapartner Radio Ideaal.

13:40 - Wachttijden voor coronatesten zijn sterk gedaald

De wachttijden voor het laten afnemen van een coronatest zijn sinds 5 oktober sterk gedaald. Wie op dit moment telefonisch of online een afspraak voor een test maakt, moet gemiddeld 56 uur wachten op de uitslag. Op 4 oktober was dat nog 90 uur. Dat meldt de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland vrijdag, aldus het ANP.

De testcapaciteit is vanaf 5 oktober opgeschaald, onder meer door de inschakeling van buitenlandse labs. Waar er op 4 oktober nog 30.000 tests per dag konden worden afgenomen, loopt dat aantal nu op richting de 50.000, aldus een woordvoerder van de GHOR. "Het aanbod van tests is nu groter dan de vraag", aldus de woordvoerder.

13:14 - 'Meer jongeren staan open voor maatschappelijke diensttijd'

Ongeveer 800.000 jongeren staan open voor een maatschappelijke diensttijd (MDT). Daarmee zetten ze zich vrijwillig in voor een ander. Door de coronacrisis is het onderdeel hoog op de agenda komen te staan van jongeren en is de interesse voor een MDT toegenomen. Jongeren laten zich door corona er niet van weerhouden om een MDT te doen, komt naar voren uit onderzoek onder jongeren in de leeftijd tussen 16 en 26 jaar.

12:30 - Kabinet buigt zich in extra ministerraad over corona

In Den Haag is vandaag een extra ministerraad om te praten over de coronabesmettingen in Nederland. Eigenlijk is het herfstvakantie, maar vorige week besloot het kabinet toch bij elkaar te komen.

Verschillende bestuurders en een aantal deskundigen vragen om een totale lockdown, maar minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil zo ver nog niet gaan, zei hij bij binnenkomst.

Hij benadrukte dat het kabinet eind september en vorige week een "heel stevig" pakket maatregelen heeft aangekondigd. Het kabinet wil eerst goed bekijken wat de effecten daarvan zijn. "Daar moeten we even de tijd voor nemen.”

11:56 - Uniek kijkje in een verpleeghuis, nieuwe vlog

Een verdrietige en bijzondere gebeurtenis in woonzorgcentrum De Bleijke in Hengelo. De broer van één van de bewoonsters, overleed aan corona. De begrafenis werd bekeken via een laptop. Verpleger en vlogger Rob Heebink mocht daarbij zijn en was benieuwd hoe dat ging.

Bekijk de vlog hieronder, het bijbehorende artikel lees je hier



 

11:45 - Reguliere zorg Radboudumc steeds verder in gedrang

De reguliere zorg komt steeds verder in het gedrang door de toestroom van coronapatiënten. Het Radboudumc in Nijmegen schaalde eerder de reguliere zorg al met 20 procent af, maar zit nu 'richting de 30 procent', zegt een woordvoerder.

"We willen dat de reguliere zorg zoveel mogelijk doorgaat en proberen dat zo goed mogelijk te plannen. Maar dat is niet altijd mogelijk als er weer nieuwe coronapatiënten binnenkomen."

In het Radboudumc liggen nu dertig mensen met corona, waarvan twaalf op de intensive care.

11:44 - De GGD deelt het nog maar eens: wanneer testen en in quarantaine?

 GGD NOG@ggdnog Wanneer testen en in quarantaine? Wanneer moet je thuisblijven vanwege corona, wanneer moet je een testafspraak maken en welke uitzonderingen zijn er? Dit stroomschema wijst de weg. Meer weten? Kijk op https://t.co/qmY1y3ulHJ 11:20 - 23 okt. 2020 Andere Tweets van GGD NOG bekijken

11:05 - Kabinet wil dat meer bedrijven in aanmerking komen voor coronasteun

Het kabinet wil dat de coronasteunmaatregel, die is bedoeld voor het dekken van de vaste lasten, beschikbaar komt voor meer sectoren. Sommige sectoren vallen nu buiten de boot. Met de uitbreiding wil het kabinet gaten dichten in het derde steunpakket.

Bijvoorbeeld specifieke transportbedrijven, toeleveranciers aan de evenementensector, ballonvaarders en binnenvaartschippers komen nu niet in aanmerking voor steun. Het kabinet zou daar maatregelen voor willen nemen, zeggen ingewijden tegen de NOS. Er wordt ook gekeken naar bedrijven die seizoensgebonden werk doen. Lees het hele verhaal hier

10:26 - Oproep Gelderse ziekenhuizen: bel niet zelf over operatie of behandeling

Gelderse ziekenhuizen zoals het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis, het Slingeland en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix roepen mensen op niet zelf te bellen om te vragen of een operatie of behandeling doorgaat. Het motto is: geen bericht is goed bericht.

"We merken dat mensen onrustig zijn. Die lezen van alles in de media en willen weten of hun behandeling doorgaat. Dat is begrijpelijk, maar je wordt echt zelf gebeld. We willen voorkomen dat de telefooncentrale overbelast raakt omdat ze alleen nog maar met die vragen bezig zijn", zegt een woordvoerder van het CWZ in Nijmegen.

10:21 - Gratis mondkapjes voor Arnhemmers met laag inkomen

Alle Arnhemmers vanaf 13 jaar met een laag inkomen krijgen de komende weken twee gratis mondkapjes thuisgestuurd. Het Arnhemse modelabel Fraenck gaat ze maken.

De mondkapjes in de maak door Fraenck. Foto: Fraenck

In totaal worden er 40.000 mondkapjes uitgedeeld aan inwoners met een Gelrepas.

10:11 - Rijnstate ziekenhuis worstelt met tweede golf

In het Rijnstate ziekenhuis liggen nu 35 coronapatiënten waarvan acht op de IC. "Er moet hard gewerkt worden en mensen beginnen moe te worden", zegt een woordvoerder. Het ziekenhuispersoneel voelt het effect van de eerste golf. Vanuit het Rijnstate zijn nog geen mensen naar Duitsland gebracht. Tot nu toe vangt het ziekenhuis vooral mensen van elders in het land op.

10:01 - Vanaf maandag mag je weer voorin instappen in de bus

Reizigers die in de regio Arnhem-Nijmegen met de bus gaan, mogen vanaf maandag weer voorin instappen. Busmaatschappij Breng heeft haar bussen aangepast, waardoor de voordeur weer open kan.



Instappen gaat nu nog via de midden- of achterdeur van de bus. Foto: Omroep Gelderland

09:18 - Markt in Twello coronaproof

De gemeente Voorst haalt alles uit de kast om de markt in Twello zo coronaproof mogelijk te laten verlopen.

 Gemeente Voorst@gemeente_Voorst Ga je straks naar de markt in Twello? Bezoek deze zoveel mogelijk alleen en doe gericht je boodschappen! Houd je aan de éénrichting-looproute. De looprichting staat met bewegwijzering aangegeven. Zo is het gemakkelijker om een veilige afstand van elkaar te houden. #alleensamen 08:30 - 23 okt. 2020 Andere Tweets van Gemeente Voorst bekijken

09:03 - Opnieuw ruim 11.000 nieuwe besmettingen in Duitsland

Duitsland meldt vrijdag opnieuw meer dan 11.000 nieuwe coronabesmettingen. Het Robert Koch Instituut stelde 11.242 nieuwe besmettingen vast. Donderdag waren er 11.287 nieuwe besmettingen, de eerste keer dat het aantal in een etmaal boven de 10.000 uitkwam. In totaal zijn in Duitsland nu 403.291 mensen positief getest. Er overleden 9954 mensen aan de gevolgen van covid-19, van wie 49 het afgelopen etmaal.

