De Graafschap-aanvoerder Ralf Seuntjens : 'Je mist alles, verschrikkelijk'

Ralf Seuntjens verloste De Graafschap op De Vijverberg in Doetinchem met de winnende goal. En dat was niet voor het eerst. "Het is het karakter dat in deze ploeg zit", vindt de aanvoerder.

De druiven waren zuur voor Jong PSV dat De Graafschap aardig partij bood, maar met lege handen afdroop. Diep in blessuretijd velde Seuntjens het vonnis over de ploeg van trainer Peter Uneken. Daarmee bezorgde hij de Superboeren drie hele belangrijke punten in de strijd om promotie.

Karakter

Eerder dit seizoen scoorde Seuntjens al in Rotterdam tegen Excelsior de bevrijdende treffer in de slotfase van de wedstrijd. "Het is de mentaliteit die wij hebben als groep", reageerde de spits uit Breda. "Nee, toeval is het daarom niet. Vorig jaar gebeurde het ook een aantal keer dat ik de winnende mocht maken op het eind. Het is het karakter dat hoort bij De Graafschap en daar wordt bij deze club prima op gescout."

Seuntjens weer de gevierde man

"Hij kwam wat gelukkig op mijn voet. Tegelijkertijd is het ook intuïtie dat je weet dat een bal daar moet vallen. Je anticipeert daarop", vertelde de routinier na de nipte 2-1 zege op de lege Vijverberg.

Goed speelde De Graafschap allesbehalve. Kansen waren schaars. Seuntjens zocht dat bij zichzelf en ging zo voor zijn groep staan als een echte aanvoerder. "Ik was wat ongelukkig in de aannames en het verleggen van ballen. Als ik vaster ben, kun je doorvoetballen in de eindfase van een aanval. Nu kon PSV counteren en komen wij in de problemen. Ik speelde moeizaam."

Oplopende besmettingen

De akelig lege Vijverberg zonder enthousiaste toeschouwers deed pijn aan de ogen in het normaal gesproken zo sfeervolle stadion. "Het is verschrikkelijk, maar we mogen blij zijn met de oplopende besmettingen da we nog mogen voetballen. Je mist alles, echt alles."

Seuntjens scoort de 1-1 uit een strafschop (foto Omroep Gelderland)

Dinsdag speelt De Graafschap alweer. In de strijd om de beker moet de club uit Doetinchem naar het 'donkerrode gebied' Twente. In Enschede wacht daar eredivisieclub FC Twente. De kans is reëel dat Seuntjens die wedstrijd overslaat. De competitie is belangrijker, waarin De Graafschap als heilige doel heeft om te promoveren.

Optimaal herstel

"Ik ben na die enkelblessure bijna meteen doorgegaan, terwijl het zo eigenlijk nooit optimaal kan herstellen als je banden zijn ingescheurd", haalde Seuntjens het moment terug dat hij bij Jong AZ met een brancard van het veld moest. De spits was razendsnel terug. "Ik ga nu een ijsbad nemen en de komende dagen kijken we wel. Maar ik wil er niet langer uit zijn."