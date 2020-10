Raff (8) en Duke (9) crossen er al op los

Het begon op weilandjes, maar daarna op een echte crossbaan. Sinds twee jaar rijden ze ook wedstrijden en Raff werd vorige week al Nederlands kampioen.

'Ik was 3 toen ik begon'

"Cool en leuk", zegt hij. "Het ging echt goed, want vorig jaar had ik nog pech. Ik was drie jaar toen ik voor het eerst op een quad zat. Ik vind het leuk dat je over bulten heen gaat en dat je heel hard gaat op het rechte stuk. Soms is het wel eens eng, want je kunt over de quad heen kukelen."

Zijn oudere broer Duke was ook bijna Nederlands kampioen. "Er was een bout van mijn tandwiel uit en toen stopte de quad opeens. Maar ik ben wel heel erg trots op mijn broer. Ik vind het leuk om lekker vies te worden en hard gaan en springen. We gaan echt snel, op de baan rond de 60 à 70 en op de weg 120. Hij gaat wel lekker hard. Het blijft bij quadcrossen. Motocross niet. Heel misschien zijspan, maar dan wel samen met mijn broer."

Zo begon het: links Raff (toen drie jaar) en rechts Duke (vijf) - Foto: Facebook BSG Quadcross