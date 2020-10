'Het wordt erop of eronder voor Wilco Kelderman'

Het parcours van de twintigste etappe is flink herzien. Oorspronkelijk zou de Giro een stapje over de grens wagen met beklimmingen in Frankrijk, maar daar is vanwege corona van af gezien. Nu wordt de klim naar Sestrière driemaal genomen. Dat is een beklimming van 11 kilometer met een stijgingspercentage van gemiddeld 5,9 procent. Op zich heel geschikt voor Kelderman.

Andere rivalen

Maar het gevaar kan komen van twee renners. Nadat de Portugees João Almeida donderdag in de roze trui door het ijs zakte, trok de Brit Tao Geoghegan Hart in de aanval en sloop Jay Hindley, de Amerikaanse ploeggenoot van Kelderman, met hem mee en won de etappe. Kelderman kreeg het lastig en verloor flink wat tijd. Hindley staat nu op slechts 12 seconden en Geoghegan Hart op 15. Van de Brit valt zeker een aanval te verwachten en de vraag is dan wat Hindley gaat doen.

Pakken en knevelen

Arnhemmer Maarten Tjallingii, die jarenlang met Kelderman reed en hem ook begeleidde, ziet perspectief voor de 29-jarige roze truidrager. "Het wordt erop of eronder en we gaan zien of het donderdag mentaal of fysiek was bij Wilco. Er is een coup gepleegd op zijn roze trui, die hij nog niet eens in handen had, maar nu wel. Ik vrees dat ze hem in de bergen het vuur na aan de schenen gaan leggen, want ze hebben gezien dat hij kraakte. Ze willen hem pakken en knevelen op het moment dat hij daar vatbaar voor is."

Maarten Tjallingii bij zijn Piazza (Foto: Omroep Gelderland)

De roze trui kan Kelderman wel vleugels geven. "Ja, ik heb voor één dag de blauwe trui in de Giro al een Piazza gekregen. Als hij de roze trui houdt, krijgt hij heel Barneveld", lacht Tjallingii. "Ik denk dat hij er inspiratie uit put. Slechte benen kun je heel lang uitstellen met goede moraal. En Hindley zou ook steun kunnen zijn in de strijd tegen Geoghegan Hart. Ze kunnen elkaar gebruiken om uit te lopen op de concurrentie."

Druk weg om te presteren

Het zou ook kunnen dat de Sunweb-ploeg misschien liever Hindley als winnaar ziet, omdat Kelderman de ploeg na dit seizoen verlaat. "Maar ik denk dat misschien ook bij Wilco een lampje moet branden. Want hoe komt het dat hij nu weggaat bij de ploeg en hij dan nu opeens zijn ware kwaliteiten laat zien? Misschien is de druk toch weg om te presteren. En dan laat hij opeens zijn ware kracht zien."

Wilco Kelderman. Foto: ANP

Tjallingii zag al jaren de mogelijkheden van Kelderman. "Hij is een begenadigd wielrenner. Echt een fantastische klimmer en een goede tijdrijder, echt een complete renner. En het oogt ook heel mooi, hij is een stilist. De eerste Dauphiné die wij reden dacht ik al: holy moly, wat is dit voor een gast?"

"Het is zo mooi om te zien hoe hij zijn talent heeft ontwikkeld en het nu laat zien op het hoogste podium", zegt Tjallingii. "Wilco is een hele gewone jongen, die niet naast zijn schoenen loopt. Hij doet het vanuit zijn eigen intrinsieke motivatie. Hij boort zijn kwaliteiten aan vanuit zijn passie en zijn plezier."

