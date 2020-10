De Graafschap sluit aan bij top drie na nipte zege in naargeestig decor

De eerste thuiswedstrijd voor lege tribunes deed bizar aan. Het normaal gesproken zo sfeervolle stadion in Doetinchem was nu een echoput waar je alle aanwijzingen op en langs het veld kon horen. De Graafschap wist dat het tegen Jong PSV prima zaken kon doen. Vorig seizoen werd het 4-1 tegen de talentenfabriek uit Eindhoven.

In een naargeestig decor liep het dit keer anders. De Graafschap probeerde weliswaar het initiatief te pakken, maar Jong PSV bleef vrij eenvoudig overeind. Een eerste schietkans was voor Seuntjens, maar het schot van de aanvoerder werd gekraakt. De eerste grote kans was voor Jong PSV. Schoonbrood strandde echter op De Boer.

De Graafschap speelde in een te laag tempo en was vaak slordig en gehaast. De echte scherpte, zeker in de buurt van de zestien, ontbrak. In de slotfase van de eerste helft lag het open centraal achterin, werd Van de Pavert het bos ingestuurd door Vos die vervolgens ook De Boer klopte. Het antwoord van De Graafschap kwam echter snel. Hamdaoui liet zich vallen in de zestien en Seuntjens benutte de penalty (1-1).

Aanvallende wissels

Na rust was het niet veel beter en bleef het spel onrustig. De Graafschap was wel iets beter en bleef strijdbaar. Beide ploegen kregen mogelijkheden, trainer Snoei wisselde volop en bracht Konings, Verbeek en Mystakidis, maar veel beter werd het niet. In de slotfase kreeg Jong PSV nog twee mogelijkheden, maar ook Seuntjens en Konings waren dichtbij de winnende goal. Het leek te eindigen in een teleurstellend gelijkspel, totdat de bal voor de voeten kwam van Seuntjens. De spits haalde in de kluts, via Van Heertum en een speler van Jong PSV uit en schonk zijn ploeg alsnog de drie punten. Net als bij Excelsior. De Graafschap kwam zo met de schrik vrij.