NEC'ers blij met zege, maar erkennen verval na rust

"Ik weet waar ik trainer van ben", zegt Rogier Meijer. "Het is nooit zomaar binnen, we moeten altijd strijden voor de punten. Zij brengen Mulenga en dan kan het altijd een keer verkeerd vallen voor ons. En dat gebeurde ook bij die corner, waaruit het 2-1 werd. Daarom moest ik later een verdediger brengen met Cas Odenthal. En Norbert Alblas had een geweldige redding met zijn linkerhand, daar redt hij de punten voor ons. Ik heb hem net ook bedankt."

Javier Vet zag ook hoe NEC enorm veel verval toonde. "We maken het onszelf moeilijk en we trekken hem over de streep, mede met dank aan Norbert Albas. We overleven een paar hachelijke situaties dankzij hem.

Javier Vet na de 1-0. Foto: Broer van den Boom

De middenvelder maakte zijn eerste doelpunt voor NEC. "Ja, dat is altijd lekker. Ik hoop dat er nog vele volgen. Ik zit nu al op twintig procent van mijn aantal vorig jaar bij De Graafschap en het is nog vroeg in het seizoen. Volgende week NAC uit, dat is leuk. Dan gaan we zien uit welk hout we gesneden zijn."

Blij en trots

Meijer was vooral blij met de drie punten. "Ja, we verslaan een directe concurrent en als we niet winnen, ontstaat er toch een gaatje naar boven. En we laten Go Ahead nu even achter ons. Ik ben ook blij en trots na dinsdag, wat toch een teleurstelling was. Het is dan kort dag naar vrijdag. Maar we hebben de eerste helft goed hoog druk gezet, weinig kansen weggegeven en best wel goede dingen laten zien."