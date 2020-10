Schoonmaakbedrijven hebben het ondanks corona toch druk

Daarnaast is de vraag naar desinfectiemiddelen als zuilen en handgel enorm toegenomen: een groeiende tak binnen de schoonmaakbranche. Én er wordt op plekken schoongemaakt die eerder niet bestonden, zoals de corona-teststraat. "Schoonmaakbedrijven denken mee met de klant in coronatijd", zegt eigenaar en directeur Petra Willems van schoonmaakbedrijf SMB Willems uit Arnhem, met 600 mensen in dienst.

Werk in één keer weg

Tijdens de eerste coronaperiode viel een deel van het werk in één keer weg. Willems: "Begin dit jaar waren we met Gelredome als nieuwe klant gestart. We hadden net al het voorbereidend schoonmaakwerk klaar voor de concerten van Snollebollekes, toen alles ineens stil kwam te liggen. Dan moet je wel even schakelen, ja. In overleg met de opdrachtgevers kijken we dan samen naar de kosten."

'We doen er alles aan'

Waar aan de ene kant het werk dus afneemt, ontstaan aan de andere kant weer mogelijkheden. Willems: "Toen in Apeldoorn bij een gemeentelijk project werk wegviel, hebben we contact gezocht met Gelre ziekenhuizen. Vervolgens hebben we in Zutphen bij het ziekenhuis een zogeheten triage-tent grondig gereinigd. Daardoor konden bezoekers en patiënten veilig en wel gescreend het ziekenhuis ingaan".

En nu maakt het bedrijf ook meerdere keren per dag de teststraat bij stadion Gelredome schoon. De medewerkers werken ook in verpleeg- en verzorgingshuizen. Dat betekent werken met mondkapjes op. "We doen er alles aan om iedereen aan het werk te hebben, veilig en wel, voor onze medewerkers en voor de klant", aldus Willems.

