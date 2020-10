Totale lockdown? Ja, zegt ene expert. Onzin, zegt de andere

De twee experts kruisten vrijdag de degens bij Omroep Gelderland. Helsloot is hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit en veegde al eerder de vloer aan met de Nederlandse aanpak. "We zijn er in geslaagd de samenleving bang te maken. De media richten zich op de horrorverhalen over corona, en de politiek reageert daar weer op."

'Maatregelen erger dan virus'

De maatregelen zijn erger dan het virus zelf, stelt Helsloot. "Dat is voor veel mensen een griep, en voor bijvoorbeeld studenten zelfs een lichte. Corona is alleen ernstig en mogelijk dodelijk voor mensen ouder dan 70 jaar met onderliggend lijden."

Toch is het volgens microbioloog Bert Mulder zaak om zo veel mogelijk doden te voorkomen. "Elke dode is iemands vader, moeder, broer of echtgenote. We hebben het deze zomer laten lopen. Daardoor zitten we nu met 10.000 besmettingen per dag en een vastlopende zorg. We zijn het zicht op de besmettingen kwijt."

Kijk hier naar de Week van Gelderland met Ira Helsloot en Bert Mulder.

'Harde klap van vier weken'

Mulder is lid van het Red Team, een twaalfkoppig team van experts dat vier weken strenge lockdown adviseert. "Nu een harde klap brengt ons in weken waar we zijn moeten: het naar benden brengen van het aantal besmettingen."

Aandacht voor levensjaren

Daarin ziet Helsloot helemaal niets. "'We hebben in de landen om ons heen gezien dat het niet werkt. Daar zijn nu ook weer problemen. Door een lockdown komt de economie stil te liggen en stort de werkgelegenheid in." Talloze gezonde levensjaren gaan dan verloren, aldus Helsloot.

Daarmee doelt de hoogleraar op het feit dat mensen die werkloos zijn, gemiddeld eerder gezondheidsproblemen krijgen en eerder overlijden. Kinderen die door sluiting van de scholen hun opleiding niet kunnen volgen, maken minder kans op de arbeidsmarkt en leveren zo ook gezonde levensjaren in. Dat krijgt volgens Helsloot veel te weinig aandacht.

Een blijvertje

Beide experts zijn het erover eens dat corona een blijvertje is. Het virus muteert en blijft komen, net als de griep. En toch valt corona daar niet mee te vergelijken, laat staan met een verkoudheid, aldus Mulders. "Kijk gewoon naar de intensive cares, die nu voor de tweede keer vollopen."

Helsloot spreekt van een massapsychose rond corona, maar zegt ook geen makkelijke oplossing te hebben. "Maar mensen moeten zelf kunnen besluiten of ze een risico willen nemen. En dat geldt ook voor de mensen in verzorgingshuizen."

