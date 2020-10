'Doetinchem moet zeggen: ik ruim de gifvaten op, jij betaalt'

"Ik heb sinds vorig jaar oktober voortdurend vragen gesteld in de raad en ik stond daar alleen in. Ik nodigde partijen uit om te komen kijken op de plek waar volgens de milieuvergunning tien vaten mogen worden opgeslagen er op een gegeven moment maar liefst 1300 staan. Slechts twee partijen hebben daarvan gebruik gemaakt", zegt Kamps, die zich moe voelt omdat de laatste maanden intensief zijn geweest.

Het terrein is eigendom van Reinoud Arts. Ondernemer Rutgers Milieu huurt het terrein om vaten op te slaan met oud brandblusschuim en om de apparaten te recyclen. Maar er blijken veel te veel vaten te staan en vaten lekken. Het brandblusschuim bevat PFOS en dat is een chemisch goedje wat kankerverwekkend is. "Sinds de vergunning er is, is er niet gehandhaafd'', aldus Kamps.

Kamps trok aan de bel bij haar eigen wethouder Frans Langeveld (Groen Links) en ze merkte dat ook haar eigen partij niet achter haar stond. "En dat ligt gevoelig, dergelijke kwesties en juist de zorg voor het milieu zit in ons GroenLinks-dna. Wat opvalt is dat burgemeester Marc Boumans de kwestie nu naar zich toe trekt en de eigenaar van de grond en de huurder aansprakelijk stelt. Zij moeten de inhoud veiligstellen en de boel opruimen."

'Jij maakt het vies hier'

"De gemeente Doetinchem kan in een dag de vaten laten weghalen op kosten van de vervuiler, onder het motto: jij maakt het vies hier, ik ruim het op en jij betaalt!" zegt Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit. "Dat kan via de wet bodemsanering. De gemeente kan huiverig zijn voor deze maatregel als de huurder van het terrein failliet is. Dat bestaat de kans dat gemeente zelf voor de kosten opdraait. ''

Kamps denkt dat Doetinchem aan het tijdrekken is en zich beraadt op vervolgstappen. Belangrijk is volgens Kamps dat de bevolking van Doetinchem antwoorden krijgt op de vraag wat daar gebeurd is en hoe het zo heeft kunnen gebeuren. En hoe het gif wordt opgeruimd en het terrein wordt schoongemaakt.

