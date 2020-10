Sjeik uit Koeweit koopt een Berghse zaadcel

Een 's-Heerenbergse zaadcel pronkt binnenkort onder de naam Mister Seed in het huis van een sjeik uit Koeweit. Kunstenaar Patrick Beverloo kreeg van een bemiddelaar in de kunstwereld de vraag of hij een kunstwerk kon namaken, maar de 's-Heerenbergenaar had een beter idee.

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

“Ik vertelde hen dat ik hier nog een zaadcel had staan“, aldus Beverloo over zijn idee. “De reactie was direct dat dit het moest worden. Dan gaat het contact over en weer en stuurde ik, tot hun tevredenheid, een aantal foto’s. Toen is het balletje gaan rollen.”

Het kunstwerk is onderdeel van een grotere expositie over het ontstaan van de mens en hoe we bepaalde eigenschappen van generatie op generatie doorgeven. Volgens de kunstenaar symboliseert de zaadcel het begin van het leven. “Mister Seed staat voor een nieuw begin. Wie zaait, zal oogsten”, zegt Beverloo.



Het nieuws over het kunstwerk gaat inmiddels als een lopend vuurtje in het Midden-Oosten. Beverloo verwacht spoedig meer ‘zaadopdrachten’: “Een andere klant uit die regio wil er ook al eentje, maar dat is dan tweede uit deze reeks. Dus minder speciaal. Toch merk je nu al dat de waarde en bekendheid van m’n kunstwerken omhoog gaat daar.”

De zaadcel wordt in brons gegoten en heeft een waarde van ongeveer vijfduizend euro. Of dit ook direct de duurste zaadcel is, durft Beverloo niet te zeggen. Ik weet niet hoe het met de paarden- en stierenfokkerijen zit”, zegt hij lachend.

'Succes ermee'

De kunstenaar is volop bezig om het kunstwerk af te maken, zodat hij verzonden kan worden naar het Midden-Oosten. Beverloo hoopt dat hij eventuele volgende kunstwerken zelf mag afleveren: “De bemiddelaar is al uitgenodigd bij voetbalwedstrijden in het Midden-Oosten, dus de kans zit erin dat ik bij volgende projecten zelf die kant op mag.”

Volgens hem is dit een grote eer voor de kunstenaar: “Dat is mooier dan het op de post doen. Nu is het toch een beetje van ‘succes ermee’.”