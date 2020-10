Kunnen mantelzorgers niet naar het concert? Dan komt het concert naar de mantelzorgers

Bekijk de beelden. De tekst gaat daaronder verder.

Als de mantelzorgers niet naar het concert kunnen komen, brengen we het concert naar de mantelzorgers. Dat is kort gezegd het idee. Het koor wil een cd opnemen, maar dat kost behoorlijk wat geld. "We hebben 11.000 euro nodig", vertelt dirigente en initiatiefneemster Annemarie de Jong uit Harderwijk. "Ja, dat is inderdaad een smak geld. Maar als je nagaat dat er zeventien professionele muzikanten van betaald worden, de huur van de kerk en de catering tijdens de opnames, dan is het niet meer zo veel geld."

Collecte

Om het geld bij elkaar te krijgen gaan de koorleden de straat op. Ze collecteren huis aan huis. Daar hebben ze een officiële vergunning voor gekregen. "In verband met corona moeten we ons natuurlijk wel aan de regels houden", zegt De Jong. "Zo doen we na het aanbellen meteen een paar stappen naar achteren om ons toch aan die anderhalve meter te houden. En mensen die dat prettig vinden, daar zetten we de collectebus voor op de stoep. Zo kunnen ze het geld er in doen. Ik moet zeggen dat niemand er problemen mee heeft. Ook omdat we buiten zijn, natuurlijk."

Crowdfundactie

Ook is het koor een crowdfundactie begonnen via het platform Voordekunst. Dat loopt nog tot 7 november. Zodra Annemarie en haar koor 7700 euro bijeen hebben gekregen, wil de provincie de laatste paar duizend euro meebetalen. De cd-opnames zijn op 21 november in de Dorpskerk in Beekbergen.