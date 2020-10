Leemreize (21) prof bij misschien wel de beste wielerploeg ter wereld

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Het verbaasde mij ook wel, zeker omdat alle wedstrijden uitvielen, ik kon niets laten zien", zegt de Ruurloër. "Ik maak dus in een trainingsperiode de overstap, op basis van testen en trainingen met wattagemeters."

Hij begon wel aan een (meerdaagse) wedstrijd, de Ronde van Burgos in Spanje, maar viel al tijdens de eerste etappe uit. Hij verloor bij een valpartij een vingertopje en kon niet verder fietsen. "Ik kwam met een vinger achter de vangrail", legt Leemreize uit. "Daar zat een scherp randje en het vingertopje was weg. Helaas, dat was een mooie kans voor me om me te laten zien tussen de profs."

Het talent om hard te fietsen zit bij de Ruurlose neoprof in de genen: "Oom Bonnie fietst wel hard. Het is een combinatie van veel trainen en talent. Nee, het kost me geen moeite, het was altijd mijn droom om prof te worden", zegt Leemreize, wiens tante Daisy de partner is van Robert Gesink, met wie hij nu in dezelfde ploeg komt te fietsen. "Eerder keek ik veel naar Robert op televisie. Ik was een groot fan, je spiegelt je een beetje aan hem, maar niet heel bewust."

Achterhoekers in profwielrennen

Met Koen Bouwman en Gesink beschikt Jumbo-Visma volgend jaar over liefst drie Achterhoekers in het topteam. Leemreize: "Toevallig. En dan heb je ook nog Joris Nieuwenhuis bij Sunweb, het gaat goed met het Achterhoekse wielrennen. Je hebt hier voor Nederlandse begrippen wel een goede trainingsomgeving met al die rustige wegen. Beter dan in het westen met al die stoplichten."

Hij staat desondanks voor een verhuizing naar België, zodat hij in de Ardennen in de heuvels kan trainen. "Ik ga in Riemst wonen met een ploegmaat, de ploeg heeft daar een huis. In België, vlak over de grens bij Maastricht."

Record op de Redoute

Niet ver daarvan ligt de Redoute, de befaamde scherprechter in de wielerklassieker Luik-Bastenaken-Luik. Leemreize verbeterde het record van de Belgische topper Philippe Gilbert, verloor het record aan de Nederlander Mathijs Loman, maar heeft de snelste tijd weer terug met 4.01 minuten. "Ja, dat is een 'machtklim', hoewel ik niet zo explosief ben", zegt de Ruurloër. "Het is een verrassing voor me dat me die klim zo goed afging, want ik ben meer geschikt voor het hooggebergte, denk ik."

Leemreize ziet komend seizoen als een leerjaar bij de profs, maar de ook 21-jarige Tadej Pogacar wint de Ronde van Frankrijk en João Almeida (22) doet nog volop mee voor de eindzege in de Ronde van Italië. "Zij zijn uitzonderingen, het is opvallend", vindt Leemreize. "Ik denk ook dat het komt doordat ze op jonge leeftijd gericht trainen, met wattagemeters. Bij de jeugd al, en niet pas vanaf het moment dat ze bij de profs kwamen."

Sensa Kanjers voor Kanjers

Hij is afkomstig van de Achterhoekse formatie Sensa Kanjers voor Kanjers. "Het eerste jaar deed ik op gevoel, fietste zoals ik het leuk vond. In het tweede jaar, met een trainer, heb ik grote stappen gemaakt. Intervaltrainingen en op de juiste momenten pieken, dan kun je er meer uithalen. Zeker, Sensa wordt steeds groter, is één van de beste clubs van Nederland."

Welke wedstrijden hij gaat volgend seizoen rijden, is nog onbekend. Of hij al in aanmerking komt voor een grote ronde? "Misschien de Vuelta. Voor de Giro en Tour is iedereen fris, dan gaan de beste renners mee", denkt Leemreize, die droomt over zijn toekomst als wielrenner. "Klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik, Waalse Pijl en Lombardije lijken me mooi, maar ik werk vooral toe naar het rondewerk. Mede ook doordat ik goed herstel van de etappes."