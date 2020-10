Nachtburgemeester maakt zich ernstige zorgen: 'Het staat er slecht voor'

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Cees houdt van het nachtleven, maar gaat zelf op het moment helemaal niet naar feesten. "Dat lijkt me zeer onverstandig nu. Er worden veel huisfeesten georganiseerd door studenten en die zou ik het ook afraden. Daar valt nog winst te behalen, bewust maken van de jongere doelgroep dat het op deze manier alleen maar langer duurt."

Na zijn aanstelling in oktober 2019 begon Cees met veel energie aan zijn functie. Zijn doel was vooral om het nachtleven inclusief te maken voor iedereen. "Mensen met een kleurtje, vrouwen of mensen uit de LHBTI-gemeenschap voelen zich soms niet veilig in de nacht. Voor die mensen wil ik me inzetten. Maar op dit moment heeft de horeca wel iets anders aan zijn hoofd." De aanstelling van De Beer is voor drie jaar, maar Cees vraagt zich af of hij überhaupt iets kan betekenen in deze periode.

Actie voor de nachtcultuur

Hij heeft op dit moment vooral contact met de andere nachtburgemeesters in Nederland. "We voeren actie voor de nachtcultuur in Nederland. Er zou ook financiële compensatie moeten zijn voor nachtclubs, discotheken en cafés." Die nachtcultuur is in de ogen van De Beer een ondergeschoven kindje. "De muziek uit deze branche, van onze internationaal geroemde dj's bijvoorbeeld, is één van onze grootste exportproducten. Daar zou meer oog voor moeten zijn. Die mensen zijn ook ooit begonnen in een klein cafeetje, of plaatselijke nachtclub."

Het is niet dat Cees geen begrip heeft voor de maatregelen. Maar hij zou graag, samen met de overheid, kijken naar wat wel kan. Zo heeft de groep nachtburgemeesters een voorstel ingediend voor een experiment. "Iedereen koopt vooraf een kaartje, alle bezoekers zijn getest en er zijn sneltesten aan de deur, goeie ventilatie en 60 procent bezetting bijvoorbeeld. En dan per groep testen, beginnend met de groep 18 tot 21 jaar. Maar voorlopig houden de instanties de deur stijf dicht."

