NEC wint nauwelijks verdiend van Go Ahead

NEC heeft de vijfde plaats in de eerste divisie weten te behouden door een moeizame 2-1 thuiszege op Go Ahead Eagles. Na rust kwamen de Nijmegenaren meerdere malen goed weg.

Bij NEC had Terell Ondaan zijn eerste basisplaats. Dat ging ten koste van Joep van der Sluijs. Beide ploegen begonnen wat afwachtend aan de wedstrijd. NEC had wel wat meer initiatief. Souffian El Karouani had enkele aardige voorzetten en uit één daarvan kopte Rangelo Janga bijna raak. De spits was wel betrokken bij de 1-0, want na een kopbal van Janga had Javier Vet succes met een schot.

Meteen daarop had Go Ahead gelijk kunnen maken, maar Beukema kopte in vrije positie naast. Daarna kabbelde de wedstrijd voort. NEC kwam nooit in de problemen.

Snel 2-0

Na rust had Jordy Bruijn bijna succes met een vrije trap. Even later was het wel raak, Rangelo Janga scoorde na een hoekschop. Ex-NEC'er Bas Kuipers probeerde het namens de gasten, maar zijn schot ging net langs de kruising.

Go Ahead bleef aandringen en NEC was vrij passief. Ross had twee kansen, maar Norbert Alblas greep goed in.

Toch weer spannend

De 2-1 hing in de lucht en viel ook. Brouwers scoorde, het derde doelpunt deze avond uit een hoekschop. Go Ahead bleef gevaarlijk en Hendriks had de 2-2 op de schoen, maar stuitte op uitblinker Norbert Alblas.

Aan de andere kant waagde Jonathan Okita een aardige poging. Maar verder werd NEC teruggedrukt en bakte de ploeg er helemaal niks meer van. Door wissels werd de tactiek zelfs 5-4-1. Alblas was nog essentieel bij een poging van Mulenga. NEC kwam heel goed weg met de uiteindelijke 2-1 eindstand.

uitblinker Norbert Alblas