Gemeente houdt poot stijf: illegaal sekshuis moet dicht

“Er is geconstateerd dat op de locatie een seksinrichting wordt geëxploiteerd zonder in het bezit te zijn van een vergunning”, aldus de gemeente. “Daarom is aan de overtreder een last onder dwangsom opgelegd, met als doel om de exploitatie van de seksinrichting per direct te staken en gestaakt te houden."

Website

Dit besluit is al in december 2017 genomen. De vrouw krijgt een boete van 3.000 euro per keer dat ze zich er niet aan houdt, tot een maximum van 30.000 euro. De gemeente voelde afgelopen februari opnieuw nattigheid en constateerde dat ze via een website nog altijd haar diensten aanbiedt.

Oude IJsselstreek legde de vrouw een boete van 3.000 euro op, maar dat bedrag is nog niet ontvangen. Het college heeft daarom besloten een invorderingsprocedure te starten, om zo het bedrag alsnog te incasseren.

REGIO8 vroeg bij de woning in Terborg om een reactie, maar de aanwezige vrouw zei 'van niets te weten'.