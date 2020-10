Burgemeester Nunspeet heeft zorgen over verhogen aanrijtijden voor natuurbranden

Het gaat hierbij niet om de eerste brandweerwagen die naar een natuurbrand rijdt. "Bij bosbrandbestrijding wordt namelijk een peloton gevormd van vier auto’s en die gaan gezamenlijk zo’n brand te lijf. De normtijd was 20 minuten en die wordt nu 30 minuten voor het compleet zijn van zo’n peloton", aldus de burgemeester van Nunspeet.

De verhoging van de aanrijtijd staat in de nieuwe visie van de VNOG, er kan nog bezwaar gemaakt worden. Of het zover komt is nog onduidelijk. De burgemeester maakt zich zorgen.

"In feite is het zo dat een natuurbrand toch één van de grootste risico’s is die wij in Nunspeet kennen.". Nunspeet is niet de enige gemeente die bezwaar kan maken op deze visie, in totaal gaat het om 22 betrokken gemeenten.