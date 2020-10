Frits (70) gaat jongeren in Congo leren voetballen

De 70-jarige sportschoolhouder kent Tumba (ex-De Graafschap en NEC) nog van zijn tijd als voetballer, ruim twintig jaar geleden. “In die tijd was Fritz Korbach trainer bij De Graafschap, hij had in 1969 bij mij in de klas gezeten”, vertelt Frits.

Frits met Zico Tumba (eigen foto)

“Korbach kwam met de selectie dus hersteltrainingen in mijn sportschool in Varsseveld doen. Viscaal, Olyslager, Vreman, maar ook Tumba zaten in dat team. Omdat Zico Frans sprak en ik ook, zijn we vrienden geworden. Ik gaf hem Nederlandse les en trainde af en toe nog wat extra spiertjes met hem.”

Uitdaging in Congo

Twee weken geleden was Tumba met zijn vrouw op bezoek in Varsseveld. “Toen hebben we de plannen voor Congo uitgerold”, vertelt Frits, die inmiddels de vaccinaties voor de reis naar het Afrikaanse land binnen heeft. “Tumba is geboren in Kinshasa en heeft daar al een voetbalschool.”

De oud-voetballer raakte opnieuw onder de indruk van de voetbalkennis van Kleinnibbelink. “Hij zag een aantal trainingen van mij bij Varsseveld, waar ik nu de jeugd onder de 17 train. Hij was enthousiast en vertelde me dat mijn trainingen in Congo zeker zouden aanslaan.”

In Kinshasa gaat het duo kansarme jongeren helpen met voetbaltrainingen, maar vooral ook hun trainers leren om ‘mooie trainingen’ te kunnen geven. Of er een talentvolle speler bij De Graafschap terecht komt? “Dat zou via Tumba kunnen, want hij zegt dat de mannen veel talent hebben.”

Coronaperikelen

Wanneer de reis naar Congo is, weet Kleinnibbelink niet zeker. “Het plan was om 31 oktober te gaan”, vertelt hij. “Zico heeft me gezegd daarom donderdag te bellen, maar je weet bij Zico nooit welke donderdag.”

Mogelijk gooit corona roet in het eten, dan wordt de reis verplaatst naar februari volgend jaar. “Als is er in Kinshasa nauwelijks corona, zeggen ze. Maar dat wil ik wel zeker weten, anders ga ik niet die kant op.”

In de stad wonen zo’n zestien miljoen mensen. “De communicatie onderling is natuurlijk niet zo werelds als in Europa, dus vandaar dat ik dubbelcheck of het verstandig is te gaan. Zeker omdat het vanuit Brussel wel meer dan 9.000 kilometer vliegen is.”

Niet voor het eerst

Voor Kleinnibbelink zou het avontuur in Congo niet de eerste keer als voetbaltrainer over de grens zijn. Vier jaar geleden hielp hij voetballer Chong-Gung Song (oud-Feyenoord) nog met het opzetten van een voetbalschool in Korea, via zijn vriend en profvoetballer Jongbong Jeong.

Frits op de bruiloft van voetballer Jongbong (eigen foto)

“Met Jongbong heb ik een speciale band, hij woonde in 2002 namelijk negen maanden bij mij in huis. Ik word ook nog wel de ‘Nederlandse vader’ genoemd, dat is prachtig”, aldus Kleinnibbelink, die in 2002 door een bezoek van de Koreaanse media – om de regio van toenmalig bondscoach (en buurman van Frits, red.) Guus Hiddink te filmen – nationaal bekend werd in Zuid-Korea.

Jongbong Jeong trainde onder meer mee bij De Graafschap en Heracles Almelo. “Inmiddels heb ik drie Koreanen in huis gehad”, zegt Frits, die ondanks zijn 70-jarige leeftijd nog niet wil stoppen als voetbaltrainer. “Ik heb geen zin om oud te worden, dus zorg ik dat ik aan de slag blijf en onder jonge mensen blijf. Heerlijk!”