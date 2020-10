Prijs voor film die in een kelder in Loo werd opgenomen

De korte film Gabriël die onderdeel is van het project 'Vrijheid in de Liemers' heeft op het Turkse Halicarnassus Film Festival een award gewonnen voor beste film. Daarnaast is de film nog geselecteerd voor verschillende andere festivals, zoals het Shortcutz in Amsterdam en een filmfestival in het Ierse Dublin.

Makers Sascha Wensveen en Paul Haans zijn super rots. Ze komen zelf uit de Liemers en hebben het bevrijdingsproject op poten gezet. De film Gabriël is een fictief verhaal dat gaat om keuzes maken. "Het speelt zich af in de laatste maanden van de oorlog, maar zou wat betreft het thema net zo goed in deze tijd kunnen spelen", vertelde Wensveen vorige maand, vlak voor het project van start ging en de film werd gepresenteerd.

'Grote eer'

De film duurt nog geen kwartier en is opgenomen in een kelder bij een boerderij in Loo. "We hadden geluk dat alles nét voor de coronacrisis was opgenomen", zei Haans eerder enthousiast. "Ook al klinkt het kort, in een kwartier zie je toch een compleet verhaal."

Waarom ze de prijs op het Turkse festival precies hebben gewonnen, is voor de beide makers nog een vraag: "we vinden het zelf natuurlijk een goede film, maar kennen de normeringseisen niet. Hopelijk horen we dat nog", lacht Wensveen. "Het is in ieder geval een grote eer en je kunt jezelf er als filmmaker mee profileren."

De film is onderdeel van een app die je op de fiets door de Liemers leidt langs verschillende, bijzondere herdenkingsplekken. Gabriël is gratis te bekijken als met de app izi TRAVEL.

