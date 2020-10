Nico maakt een megahamburger van 200 kilo

Een nieuw Nederlands record wordt het niet, maar het Veluws record is ook mooi. In Garderen heeft Nico Riesing een hamburger van 200 kilo gemaakt.

Nico runt samen met Patrick Mauw Slagerij van Engelen in Garderen. “Ja het is iets uit de hand gelopen”, zegt Nico terwijl hij de oven in de slagerij open doet. Daar liggen twee stukken hamburger. Ze hebben een doorsnee van ruim een meter. “We wilden eerst in totaal de hamburger 120 kilo laten wegen. Zoveel weegt alleen het vlees nu.”

'Ik ben er stil van'

De megahamburger wordt gemaakt voor het goede doel waar Jacoline Wouw geld voor inzamelt. “Ik ben een actie gestart voor het Hart-op-Weg onderzoek van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Ik heb een zoon met een zeer ernstige hartafwijking. Die actie is groot overgenomen. Ik ben er stil van dat het zo opgepakt wordt. Dat is ook Garderen.”

“We hebben wel vaker gekke ideeën”, zegt Nico. “Ik doe dan een bakkie bij mijn barbecuevriend René. Daar ontstaan dan de gekste plannen. In eerste instantie wilde we het Nederlands record broodje hamburger halen. Maar in deze gekke tijd zijn daar niet genoeg mensen voor om hem op te eten. Maar hij moest wel groot genoeg zijn om aandacht te krijgen.”

“Het voor mij vooral de uitdaging”, vertelt Nico. “We werken met heel veel verschillende producten. Met alles kan je wel iets heel bijzonders maken. Dat is de drive. René heeft gisteren de hele dag in de keuken gestaan om een hele lekkere barbecuesaus te maken.

En wat heb je dan nodig voor zo’n megahamburger? Hier heb je het boodschappenlijstje:

120 kilo vlees

50 kilo brood

6 tot 8 liter cheddarkaas

6 liter saus

20 à 30 kroppen sla

60 vleestomaten

10 kilo mager gerookte spek

Heel veel augurken en komkommer

