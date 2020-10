Vitesse won nog nooit van PSV in GelreDome: 'Tijd om dat te veranderen'

"Of ik de historie ken? Nee, maar jij lacht. Dus het zal vast niet veel goeds zijn", zegt trainer Thomas Letsch vrijdag na afloop van de training. Als we hem confronteren met bovenstaande gegevens pareert hij snel: "Maar ik heb nog nooit tegen PSV gespeeld in dit stadion. De historie is historie en we zijn nu in het heden. We doen het in deze competitie onwijs goed en het wordt steeds beter. Daarnaast denk ik dat we een goed plan hebben om ze te bestrijden, dus het is tijd om de historie te veranderen."

En zo kijkt het jeugdige talent Daan Huisman er ook naar. Vorige week maakte hij zijn basisdebuut voor de Arnhemmers en mag nu, zoals het er nu uitziet, zijn eerste topwedstrijd voor Vitesse spelen. "Dat zou ik fantastisch vinden. Daar droom je van als jongetje in de jeugdopleiding. En nu gaat het misschien gebeuren."

'Hij speelde wel een WK-finale'

En als Huisman inderdaad mag starten, dan speelt hij waarschijnlijk tegen PSV-middenvelder Mario Götze, die in 2014 nog de beslissende treffer in de WK-finale maakte. "Dat is toch even wat anders dan de spelers van de vorige wedstrijd. Het is een prachtige speler, hij speelde wel een WK-finale. Maar zondag zijn we concurrenten en willen we gewoon winnen. Laten we hopen dat we dat voor de eerste keer doen in GelreDome."

'Nu ons tegen PSV laten zien'

En Vitesse is daar klaar voor, denkt de Duitse trainer Letsch. "Tegen Ajax hebben we al laten zien dat we hetzelfde niveau konden halen als zij. Nu krijgen we de kans om dat ook te laten zien tegen PSV, de koploper van de competitie. Het is een grote uitdaging."

Een uitdaging die Huissenaar Huisman niet uit de weg wil. "Na mijn basisdebuut vorige week zit ik nog steeds op een roze wolk. Ik hoop dat de trainer mij opstelt, hij weet in ieder geval wat ik kan en hij zei tegen mij dat ik het goed heb gedaan tegen ADO."

