Vechtersbaas Lisanne Spaander verwerkt strijd tegen kanker in boek

Lisanne is inmiddels 24 jaar en ze blaakt van de energie. "Op dit moment gaat het echt heel erg goed", bevestigt ze. "Door dit boek heb ik gewoon heel veel kunnen verwerken. Ik durfde in mijn verleden te gaan en ik durfde alles te bekijken. Daardoor heb ik gewoon heel veel ruimte en licht in mijn hoofd gekregen. En daardoor heb ik heel veel energie gekregen. Energie en kracht om weer verder te gaan."

Boek

Want toen ze 16 was, ging het minder: Ze werd getroffen door botkanker. Die leek in eerste instantie na behandeling verdwenen, maar op haar achttiende kwam de kanker nog een keer terug. Strijdbaar als ze is, schreef Lisanne destijds het lied Vechtersbaas.

Ze kijkt - ondanks het feit dat het een moeilijke tijd voor haar was - ook dankbaar terug: "Alles wat je meemaakt in het leven, maakt ook wie je uiteindelijk bent en wat je ervan kan leren. Uiteindelijk heeft muziek me ook heel veel kunnen en mogen brengen. Ik mag mijn verhaal vertellen en daardoor kan ik heel veel mensen inspireren."

Verwerking

En nu is er dus ook het boek. "Ik heb het echt geschreven voor mijn eigen verwerking", zegt Lisanne daarover. "Om alles wat er in je hoofd zit op te schrijven. Want als je het opschrijft, kan je dingen pas echt verwerken. Mijn allerbelangrijkste boodschap is om in het nu te leven. En om te doen wat je het allerliefste wil doen. Maar om ook te kijken naar jezelf. Om te kijken naar alle pijn en alles wat je hebt meegemaakt in het leven. Om dat een plekje te geven. Daarom heb ik ook dit boek gemaakt."