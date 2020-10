Ook wedstrijden van NEC op het witte doek

Fans van NEC die in deze coronatijd toch even de deur uit willen, maar de wedstrijd niet willen missen, kunnen binnenkort terecht in de bioscoop. Pathé Nijmegen zendt vanaf 6 november de wedstrijden van de Nijmeegse voetbalclub uit op het grote witte doek.

De bioscoopketen streamt vanwege de coronacrisis al langer verschillende evenementen in haar zalen. Zo waren de eredivisiewedstrijden van Vitesse al te zien, maar ontbrak het nog aan de mogelijkheid om Keuken Kampioen Divisie-wedstrijden te vertonen. In samenwerking met FOX Sports is dat vanaf november mogelijk gemaakt.

Hoeveel supporters de bioscoopketen kwijt kan staat nog niet helemaal vast. Vooralsnog geldt in oktober dat vanwege de maatregelen maar dertig mensen in de zaal mogen plaatsnemen. Het is nog niet bekend of de huidige coronaregels worden verlengd.

Biertje op de tribune

Dat geldt ook voor het nuttigen van alcohol vanaf 20.00 uur. Dat betekent dat het 'biertje op de tribune' tijdens een wedstrijd mogelijk niet aan de orde is. Er mag in ieder geval sowieso niet gejuicht of gezongen worden.

Een bioscoopkaartje voor NEC kost 8,50 euro.

