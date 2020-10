Extra cadeaus voor Montferlandse kinderen

“Die cadeautjes komen er sowieso", zegt Van Aken stellig. "Al moet ik ze uit eigen zak betalen. Hoe erg is het als deze kinderen geen cadeau krijgen, terwijl klasgenoten of buurkinderen bergen met cadeaus krijgen? De ouders van deze kinderen gaan niet vrijwillig naar de voedselbank. Wij willen niet dat de kinderen hier de dupe van worden.” Om dit kinderleed op pakjesavond te verzachten, bedacht Van Aken de actie waarbij mensen kinderen kunnen adopteren: “Iedereen die ons steunt, kan één of meerdere kinderen ‘adopteren’. Dat wil zeggen dat zij het verlanglijstje van deze kinderen krijgen en voor maximaal vijftien euro één of meerdere cadeautjes kopen voor hen.”



In totaal komen 88 Montferlandse kinderen in aanmerking voor de actie. Zij vullen de aankomende weken geheel anoniem hun verlanglijstjes in, waarna de ‘adoptieouders’ kunnen kiezen uit vijf lijstjes. “De één shopt misschien liever voor een jongen en de ander voor een meisje", verklaart Van Aken. "Zo hebben zij zelf de keuze en hopen we de actie laagdrempelig te houden." De initiatiefneemster wil sowieso niemand iets verplichten: “Wij zijn al blij met een kleine donatie. Mensen en bedrijven hoeven niet per se voor vijftien euro deel te nemen. Alle beetjes helpen om de kinderen een leuk sinterklaasfeest te geven.”



Positieve vibe

Van Aken staat te kijken van het aantal positieve reacties die ze sinds het begin van de actie kreeg. Zelf koppelt ze dit aan de coronamoeheid: “Mensen zijn blij dat er eens wat positiviteit komt. Ik merk dat deze actie zorgt voor een positieve vibe in Montferland.” Dit triggert Van Aken nog meer om van de actie een succes te maken: “Het moet ons lukken. Desnoods betaal ik de cadeaus uit eigen zak.”



Alleen nieuwe cadeaus

De initiatiefneemster benadrukt dat alle giften welkom zijn en moedigt bedrijven aan de actie te steunen: “We hebben bijvoorbeeld al een bedrijf dat chocoladeletters schenkt voor alle kinderen.” Van Aken heeft wel één harde eis, het moeten nieuwe cadeautjes zijn: "Het zou niet fair zijn als het ene kind een gebruikt cadeau krijgt, terwijl die van een ander kind gloednieuw is."