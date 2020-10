Blazers gevraagd voor een harmonie-orkest

Het seniorenorkest De Huttenkamp Wijchen zoekt dringen muzikanten in de leeftijd vanaf 50 jaar en minimaal A-opleiding. Vooral aan klarinettisten en trompettisten is een groot gebrek, maar we zoeken ook nog iemand die trombone speelt.

Het repertoire bestaat uit Böhmische/Egerländer en lichte muziek. Ook zijn we op zoek naar een zanger/zangeres/zangduo. We spelen in verzorgingshuizen, voor de Vierdaagse en andere festiviteiten en evenementen. We repeteren op maandagmorgen in het wijkcentrum Zuiderpoort in Wijchen.

Kunt u een bijdrage leveren binnen het harmonieorkest? Laat dan hieronder uw reactie achter.