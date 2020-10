Wie is de vrouw op de omslag van het boek De Remboe?

In Epe heeft van 1946 tot 1965 het vakantie-oord de Remboe bestaan, opgericht door Aalt van Vemde die na de oorlog uit idealistische overweging hiermee begon. In een tijd van vooruitgang en wederopbouw vond hij dat iedereen recht had op een zorgeloze vakantie in de natuur en dan vooral ook de arbeiders uit de grote steden. Om dat mogelijk te maken, moest dat zo goedkoop mogelijk blijven, in primitieve hutjes met zelfgetimmerde tafels en stoelen en een strozak om op te slapen.

Nu die periode van 75 jaar na de bevrijding herdacht wordt, hebben de kinderen van Aalt van Vemde besloten een boek uit te brengen over dit bijzondere vakantie-oord. Het is vooral een fotoboek geworden, maar de saamhorigheid en het gevoel van elkaar nodig hebben dat centraal stond op de Remboe is nu door de corona-crisis weer actueler dan ooit.

Op de voorkant van het boek staat dit meisje/vrouw. De foto is waarschijnlijk rond 1960 genomen. De makers van het boek zouden heel graag willen weten wie dit is. Op 15 oktober komt het boek uit. Het zou fantastisch zijn als voor die tijd bekend is om wie het gaat.

Herkent u de vrouw op de voorkant van het boek De Remboe? Reageer dan hieronder