Gratis mondkapjes voor mensen met laag inkomen

In totaal worden er 40.000 mondkapjes uitgedeeld aan inwoners met een Gelrepas. Die is beschikbaar voor gezinnen die tot 130 procent van de bijstandsnorm verdienen. Een alleenstaande ouder mag daarvoor bijvoorbeeld maximaal 1307,90 euro netto per maand ontvangen.

"Voor wie elk dubbeltje twee keer om moet draaien, is de aanschaf van een goed mondkapje opnieuw een extra uitgave in een toch al moeilijke tijd", meent wethouder Ronald Paping.

Voor de ontwerpers is de productie wel een hele uitdaging. Pascal Mulder van Fraenck: "In rap tempo hebben we een ontwerp bedacht dat we snel kunnen produceren. Om het atelier bij te kunnen benen, draaien we nachtdiensten bij de lasermachine, die 24 uur per dag aanstaat."

Het hele proces zal bij elkaar rond de 230.000 euro kosten, verwacht de gemeente.

