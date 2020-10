Voorlopig streep door uitbreiding bedrijf geitenhouder

De uitspraak betekent nog niet het definitieve einde voor het plan van veehouderij Stapelbroek om het aantal geiten van 1200 naar 1900 uit te breiden. De hoogste bestuursrechter wil volgend jaar eerst in de bodemzaak uitzoeken of de gemeente Bronckhorst de uitbreiding van de geitenhouderij op de juiste wijze in een bestemmingsplan heeft geregeld. Daarna komt de Raad met een einduitspraak.



De geitenhouderij moet zolang even een pas op de plaats maken. De Raad van State vindt dat er nog te veel onzekerheden zijn over de effecten van de uitbreiding van het bedrijf op de gezondheid van omwonenden. Daar lopen nog een aantal onderzoeken naar. Om die reden heeft Gelderland in augustus 2017 een algehele geitenstop voor de hele provincie afgekondigd.



Een uitzondering geldt alleen voor bedrijven die al een geldige uitbreidingsaanvraag voor augustus 2017 bij de gemeente hadden ingediend. Dat gold ook voor veehouder Stapelbroek, maar zijn vergunning was nog niet in het bestemmingsplan opgenomen.

