Wat vind jij: heb jij last van het verzetten van de klok?

Komend weekend gaat de wintertijd weer in. De klok gaat één uur achteruit, dus we kunnen een uur extra slapen. Heb jij last van het verzetten van de klok?

Het is weer zover: dit weekend gaat de wintertijd in. In de nacht van zaterdag op zondag om 3.00 uur, zet Nederland de klok een uur achteruit. De zondag duurt dus een uur langer. In het laatste weekend van maart gaat de zomertijd weer in.

Het verzetten van de klok is voor sommigen een behoorlijke omschakeling. Al is het maar een uurtje, veel mensen merken dat hun ritme verstoord raakt. Slechter slapen, moeilijker inslapen of juist opstaan (want het blijft 's ochtends langer donker), en ook overdag kan je gevoel van tijd ineens helemaal van slag zijn. En er zijn nog allerlei praktische problemen, bijvoorbeeld als je heel stipt medicijnen moet innemen.

Ezelsbruggetje

En als je het even helemaal niet meer weet?

In het VOORjaar gaat de klok VOORuit

ACHTER in het jaar gaat de klok ACHTERuit

Je kunt dit weekend dus een uur langer slapen. De zon komt eerder op en gaat eerder onder. Als je je wekker dus vergeet te verzetten, kom je een uur te vroeg.

