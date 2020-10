Kippen in quarantaine: 'Verstandig besluit van minister'

"Bij slecht nieuws is dit goed handelen", vertelt Theo Bos uit Barneveld. Hij had niet verwacht dat er zo adequaat zou worden opgetreden, maar juicht het zeker toe. "Ik moet eerlijk zeggen dat we in het verleden meerdere keren hebben geroepen 'waar blijft onze ophokplicht?' Dit is heel voortvarend." Zonder ophokplicht mogen ze hun kippen echter niet binnenhouden, wat het risico op verspreiding vergroot.



Het binnenhouden is volgens Marjan Bouw, eveneens uit Barneveld, in de wintermaanden helemaal geen probleem. "Als het buiten nat is en er is veel wind, is het voor het welzijn van een kip helemaal niet erg binnen te zitten", stelt ze. Bij schemer gaat een kip naar binnen en op stok, wat in deze tijd al vroeg aan de orde is.



Bos had een kleine kanttekening: "Ik had liever dat ze het iets eerder bekend hadden gemaakt", stelt de pluimveehouder. Er zwerven volgens hem namelijk altijd nog wel een aantal kippen buiten. "Daar moeten we nog maar even achteraan hobbelen en rennen." Met een aanpassing in zijn systeem gaan vanaf vrijdagochtend de deuren niet meer open.

Overschot aan scharreleieren

Ondanks dat de dreiging voor de pluimveehouders heel reëel is, kijken ze ook met enige spanning naar volgend jaar. De dreiging is niet zomaar weg en als een kip zestien weken binnen heeft gezeten raken de eieren het stempel 'vrije uitloop-eieren' kwijt. Dan zijn het gewoon scharreleieren en ontstaat er een overschot.

"Die kans is wel aanwezig, omdat het nu vrij vroeg is", aldus Bouw. Ze verwacht dat de kippen nog wel tot maart 2021 binnen blijven zitten. "Dan hebben we zelf veel nadeel, want dan worden het scharreleieren en ontstaat er overschot."

Blik over de grens

Dat is ook de angst bij Bos: "Ik hoop wel dat we hier niet na meer dan zestien weken de gevolgen van hebben", aldus de pluimveehouder. Hij kijkt daarbij ook over de grens: "Wat doet de rest van Europa? Wat doet België? Wat doet Duitsland?"