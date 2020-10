De Graafschap test negatief: 'De tafels staan nog verder uit elkaar'

Met de nodige angst wachtte De Graafschap vandaag de uitslagen van de corona testen af. Iedereen is negatief, maar de regels zijn alweer aangescherpt in Doetinchem. "Vervelend, maar voor nu echt het beste."

Vorige week werd De Graafschap opgeschrikt door de eerste besmettingen van het virus. Vier medewerkers, onder wie stafleden, waren positief getest. De spelersgroep werd niet getroffen en blijft ook nu weer buiten schot. De club uit Doetinchem kon donderdagavond melden dat bij de uitslagen nu iedereen negatief is.

Maatregelen

Een aantal uren eerder stond trainer Mike Snoei tijdens het wekelijkse perspraatje op De Vijverberg ook weer even stil bij de angst om besmet te raken. Bijna iedere dag wordt ook in het profvoetbal wel iemand positief getest op corona. "De maatregelen hebben we daarom nog strakker aangetrokken", zegt Snoei.

Geen ruimte meer

Hij geeft voorbeelden. "Spelers reden voor zover mogelijk graag met elkaar mee. Maar sinds twee weken rijden ook Van Mieghem en Van Huizen achter elkaar aan over de A12 richting Doetinchem. De tafels bij het ontbijt hebben we nog maar wat verder uit elkaar gezet. En de kleedkamers zijn nog wat beter ingedeeld, er is nauwelijks nog ruimte over."

Sociale bubbel

Het zijn maatregelen die de saamhorigheid en het teamproces geen goed doen. "Het is droevig, ik heb er als trainer ook veel last van", merkt Snoei. "Spelers kunnen ook aangestoken worden in hun eigen sociale bubbel. Soms kun je er gewoon niks aan doen. Mijn kleinzoon springt ook weer bij me op schoot, terwijl hij net uit school is. Dat is lastig hoor, om dan te zeggen nu even niet."

Geen ouders

Ook Rody de Boer merkt het op de club en thuis en noemt de noodzakelijke maatregelen 'vervelend', maar wel het beste. De keeper heeft zijn familie in en rondom Den Haag wonen. "Ik zie heel weinig mensen", zegt de keeper. Ook mijn ouders niet. We moeten het nu doen met face time. Het is in die regio inderdaad extreem met besmettingen. Het zou stom zijn daar nu veel te zijn, maar angst heb ik niet."