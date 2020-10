Amateurvoetballers trainen door in kleine groepjes: 'Zolang het nog mag'

"We hebben deze week toch maar gewoon twee keer getraind", vertelt trainer Thijs Hendriks, oud-speler van NEC en Achilles'29. "We doen wat spelvormen in kleine groepjes, van drie spelers. Een beetje plezier, zodat je jongens ook bezig blijven. Zolang we iets kunnen doen, gaan we door, want we zijn allemaal liefhebbers. Maar het kan zomaar dat het over een paar weken helemaal niet meer mag. Dus we gaan zo lang mogelijk door."

Onverantwoord

Hendriks is ook fysiotherapeut en acht het onverantwoord als de competitie opeens wordt zou worden hervat. "Nee, dan krijg je geheid veel blessures. Dat kan nooit de bedoeling zijn. We zouden eerst een oefenwedstrijd moeten spelen en aantal keren goed moeten trainen met partijvormen. Dit is allemaal leuk en aardig, maar dat komt niet in de buurt van een echte wedstrijd. Wat mij betreft moet de KNVB goed nadenken over het vervolg van de competitie. Misschien kunnen ze ervoor kiezen om een halve competitie te spelen, dan kom je niet in de problemen met de speeldagen."

Thijs Hendriks op de geïmproviseerde training van Brakkenstein

Hendriks is nog niet zo lang trainer en corona heeft het flink beperkt. "Ja, het is jammer, want we waren goed begonnen aan de competitie met zeven punten uit drie wedstrijden. Vorig seizoen ben ik erin gestapt, maar na vier competitiewedstrijden moesten we stoppen."

Anderhalve meter

Doelman Jeroen Albers heeft wel begrip voor de situatie. "We moeten de maatregelen die zijn ingesteld goed volgen. Daarom trainen we vandaag in groepjes van drie met anderhalve meter afstand. Maar het is fijn dat we überhaupt nog kunnen trainen. Ja, keeperstraining zou nog wel kunnen. Ja, balen dat het stil ligt. Maar het is niet voor de grap. Je ziet dat er weer meer besmettingen worden gemeld en dat de ziekenhuiscijfers weer oplopen. Dus dan ben je genoodzaakt om daar rekening mee te houden en dat doen wij vol overgave."