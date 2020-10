Aantal aanrijdingen met wilde dieren nu al torenhoog

Jaarlijks zijn er in het algemeen ongeveer 2500 wildaanrijdingen in Gelderland, dit jaar staat de teller al op 2100. "Daar zitten we nu al op en de drukke maanden komen er nog aan", stelt Gijs van Ardenne van de Stichting Wildaanrijdingen Nederland. In de wintermaanden rijden we vaker een dier aan omdat het langer donker is.

De ree is in Gelderland het dier dat het meest voor een auto terecht komt, daar zijn inmiddels al 1100 botsingen mee geregistreerd. Maar ook wilde zwijnen en dassen kunnen plotseling de weg op schieten. Sterker nog, er is al een wolf aangereden. "Ook die komt voor", aldus van Ardenne. Het loopt eigenlijk nooit goed voor de dieren af. Het merendeel is op slag dood, maar toch moesten bijna 200 dieren uit hun lijden worden verlost.



De tekst gaat verder onder de video:



'Niet alles wordt gemeld'

Hoewel het aantal geregistreerde botsingen al hoog ligt, kan de exacte hoeveelheid veel hoger liggen. "Er zijn heel veel aanrijdingen die niet gemeld worden bij de politiemeldkamers", stelt Van Ardenne. "Bijvoorbeeld omdat mensen alleen WA verzekerd zijn."

Mensen zouden altijd 112 moeten bellen na een aanrijding. Maar voorkomen is beter dan genezen. Van Ardenne heeft daarnaast een belangrijke tip om zelf fysieke schade te ontwijken: "Vooral niet plotseling remmen, want we zien veel te vaak dat mensen eindigen tegen een boom."