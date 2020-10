'Kippen moeten nu ook thuiswerken'; ophokplicht voor pluimvee vanaf middernacht

De plicht geldt voor mensen die beroepsmatig pluimvee houden. In onze provincie zijn veel van dat soort bedrijven, bijvoorbeeld rond Barneveld.

'Kippen moeten thuiswerken'

Hennie de Haan, voorzitter van de Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders is blij met de ophokplicht. "Ik ben blij dat de overheid deze maatregel preventief instelt. We willen onze kippen graag maximaal beschermen voor het virus. We hebben ze dus nu al gevraagd om zoveel mogelijk thuis te werken en anderhalve meter afstand te houden", zo legt De Haan een verband met het coronavirus.

Het H5N8-virus werd deze zomer al aangetroffen in Rusland en Kazachstan. "Dat was al opmerkelijk, aangezien het in de zomer vaak rustig is met virussen. Ook daar. Dus dat was al verontrustend en toen moest de grote vogeltrek nog beginnen", vertelt De Haan. Maar ook dat is opmerkelijk. Knobbelzwanen zijn geen trekvogels. Het virus is dus via andere vogels, waarschijnlijk via de Smient. "Zij kunnen er beter tegen dan zwanen en eenden, maar ook kippen en kalkoenen hebben het lastig met deze variant van het virus."

Breder onderzoek

Voor de pluimveehouders betekent deze ophokplicht, buiten het binnenhouden van de kippen, vooralsnog niet veel. Zij mogen de eieren nog 16 weken lang verkopen als vrije uitloopeieren. Mocht de ophokplicht langer zijn, dan moeten de eieren als scharreleieren verkocht worden. "Maar we hopen dat dat niet nodig is. Het is ook koffiedik kijken of dat gebeurt."

Tot die tijd zal er meer onderzoek worden gedaan naar het virus. "Zo zullen onder andere uitwerpselen van andere dieren worden onderzocht."

'Meld dode vogels'

De overheid roept mensen op om dode wilde vogels te melden bij instanties. Waar dat kan is te lezen op de de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

