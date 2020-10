Jonathan Okita speelt daar waar NEC hem nodig heeft

De afgelopen drie duels stond hij naast Rangelo Janga in de spits. "Ik heb vaker op links gespeeld. Het maakt mij niet uit. Ik speel daar waar ik de ploeg kan helpen. Of het nou centraal voorin is of op de linkerflank. Ik had een vervelende seizoenstart, want ik had een enkelblessure. Dat duurde even, maar ik word steeds fitter. Ik heb inmiddels twee keer gescoord. Tegen Jong PSV had ik een kans voor de rust en één in de tweede helft, die van de lijn werd gehaald. Maar morgen tegen Go Ahead ga ik weer voor een doelpunt."

"Het wordt een moeilijke wedstrijd, een echte test voor ons. We spelen best goed, op de eerste helft tegen Jong PSV na dan. We staan vijfde, het is belangrijk om daar te blijven staan. We moeten thuis zien te winnen, al is het wel shit dat de supporters er niet bij kunnen zijn."

Okita spreekt Engels met zijn ploeggenoten, want Nederlands lukt nog niet echt. "Ik heb lessen, vanavond ook weer. Maar het vergt nog tijd. Ik begrijp het allemaal wel, maar ik moet nog meer oefenen."