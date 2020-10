Corona kwam letterlijk heel dichtbij voor NEC

Er is toch wel enige onrust bij NEC, omdat dinsdag de doelman van Jong PSV Maxime Delanghe met corona in het doel stond in het duel tegen de Nijmegenaren.

"Ja, ik kreeg een Appje van een aantal spelers dat dat het geval was", zegt trainer Rogier Meijer. "Volgens mij is hij dan op zondag getest voor de wedstrijd tegen ons en op dinsdag voor de wedstrijd van vandaag van PSV. Ik heb me laten vertellen dat je buiten de besmetting heel moeilijk over kan dragen en zeker niet in een wedstrijd. Maar het is toch een beetje een raar gezicht, maar het heeft niet veel consequenties voor ons, denk ik. En bovendien zijn we maar weinig bij hem in de buurt geweest, zeker voor rust."

Tests nog niet binnen

Maar Meijer durft zich zeker niet rijk te rekenen. "Nee, we zijn er echt wel mee bezig of de tests van ons al binnen zijn. We hadden ze voor de training al binnen willen hebben, want we hebben gisteren om negen uur al getest. Maar nu hoor ik het wel, als ik naar huis rij. Het is wel zo dat we er al een beetje aan gewend zijn. Als er jongens zouden wegvallen, hebben we wel jongens achter de hand. Tot nu toe hebben we het buiten de deur weten te houden, maar het komt wel dichtbij."