Wie is de beste bakker in het verzorgingstehuis?

Ook in verpleeghuis Markenhof in Beekbergen werden verschillende taarten gemaakt, van zoete banaanoffee tot hartige preitaart. Meer dan twintig taarten werden er in totaal in de oven of koelkast gezet. "Deze moet de oven in, dan hopen we dat het gelukt is. Maar dat kan niet missen", is deelneemster Rietje zeker van haar creatie.

Bekijk hier de video van het taarten bakken. Tekst loopt daarna door.

Afleiding in coronatijd

Het bakken van de taarten geldt als afleiding in de barre coronatijd, waarin verpleeghuizen zwaar geraakt worden. Bewoners leven vaak tussen hoop en vrees. "Zeker als het weer even spannend is en er weer iemand besmet of op de afdeling", zegt bestuurder Heleen Griffioen van Atlant.

"Dan moeten we ook weer beperkingen opleggen, dan is het saai. Dat hoeft op dit moment niet en dat is heel fijn, het is heerlijk om met bakken bezig te zijn."