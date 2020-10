Van bankmanager naar buurtassistent: 'Dit werk raakt je'

André van der Nat is buurtassistent van het eerste uur en doet zijn werk vol overgave. "Je bent een soort maatschappelijk werker, maar dan zonder papieren", zegt hij.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

De wijk Apeldoorn-Zuid heeft ongeveer 30.000 inwoners. Sinds 2015 is 'buurthuis Ons Honk' nieuw leven ingeblazen en is het de vaste uitvalsbasis van 'Zuid doet Samen', de organisatie van de buurt assistenten. André rolde - eigenlijk een beetje noodgedwongen - in de rol van buurtassistent. Hij verloor zijn baan als bankmanager tijdens de recessie en kwam thuis te zitten. "Die tijd heeft me veel gekost. Niet alleen materieel, maar ook mijn relatie. Gelukkig kwam dit op mijn pad.''

Vroeger was ik blij als commercieel 'scoorde', maar dit werk raakt je van binnen Buurtassistent André van der Nat

De buurtassistenten zijn betaalde krachten met een fulltime aanstelling. Bij de start benaderden de initiatiefnemers in overleg met de gemeente mensen uit de bijstand voor de functie van buurtassistent. De buurtassistent is het gezicht van deze buurt, staat in contact met de bewoners en weet daardoor wat er leeft in de buurt. Hij fungeert als verbinder en brengt de wijk in beweging.

Het Geluid van Zuid

Eens per maand maken de buurtassistenten een radioprogramma vanuit 'Ons Honk.' 'Het Geluid van Zuid' wordt gepresenteerd door onder andere André. De buurtassistenten dragen de gasten aan uit de buurt. Zij kunnen vertellen over initiatieven die er zijn in hun wijk. Zo hopen ze dat anderen worden geïnspireerd.

'Ons Honk' is één van de genomineerde dorpshuizen die meedingen naar de titel 'Dorpshuis van het Jaar 2020.' Zien hoe Angelique Krüger op pad gaat met de buurtassistenten? Kijk dan zondag 25 oktober om 17.20 naar 'Dorpshuis van het Jaar' of bekijk de uitzending hieronder.