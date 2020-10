Coronasneltesten zijn razend populair, maar hoe betrouwbaar zijn ze?

Iedere dag vliegen er zo'n 4000 coronatesten bij Arbo Centrum Ede de deur uit. In een grote loods in Ede liggen ze opgeslagen in pakken van 20 stuks. Van Haren verkoopt allerlei coronaspullen, sinds zijn bedrijf tijdens de eerste golf voor een groot deel stil kwam te liggen. Nu heeft hij het drukker dan ooit.

Met een de populaire zogenoemde antigeentesten weet je binnen een kwartier of je besmet bent met het coronavirus of niet. Dat is een enorm tijdsverschil met de teststraten van de GGD. Daarbij kan het dagen duren voordat de geteste persoon een uitslag heeft. Dat is volgens Van Haren ook de belangrijkste reden waarom bedrijven massaal sneltesten bij hem kopen. "Snel en preventief duidelijkheid hebben."

Met verkeerde afname, niet betrouwbaar

Maar de antigeentesten zijn niet altijd betrouwbaar, waarschuwt GGD-arts Patrick van Schelven. Hij en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd benadrukken dat de test op een specifieke manier moet worden afgenomen. "Je moet met een wattenstaafje diep in de neus", zegt de GGD-arts.

Testen moeten bij voorkeur door medisch specialisten worden afgenomen. Foto: archief Omroep Gelderland.

"De beelden zijn denk ik inmiddels wel bekend. Dat moet gebeuren door iemand die daar in is getraind." Met een verkeerde afname is de testuitslag niet betrouwbaar.

Ondernemer Van Haren erkent het belang van een goede afname. "Wij adviseren daarom ook om de test door een medisch iemand te laten uitvoeren", zegt hij. "En we hebben ook filmpjes op onze website staan."

'Negatieve uitslag, alsnog laten testen bij GGD'

Van Schelven wijst er ook op dat een negatieve uitslag (geen corona) bij een sneltest, niet altijd klopt. En dat kan gevaarlijk zijn, omdat je dan zonder het te weten het coronavirus verspreidt. "Dus dan willen we toch nog graag dat iemand die klachten heeft, binnen blijft en zich laat testen bij de teststraat van de GGD."

Blijkt uit een antigeen-sneltest dat je corona hebt, dan klopt die uitslag eigenlijk altijd wél, vertelt Van Schelven. In zo'n geval wil de GGD graag dat mensen contact met de gezondheidsdienst opnemen, zodat de besmetting kan worden opgenomen in de landelijke cijfers en de dienst kan starten met het uitvoeren van bron- en contactonderzoek.

