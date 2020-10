Mike Snoei: 'Het gaat alleen om winnen'

Mike Snoei heeft bij De Graafschap één opdracht meegekregen en dat is promoveren. De club uit Doetinchem ligt redelijk goed op koers. "Natuurlijk willen we graag dat het beter en vloeiender gaat."

De Graafschap won vijf keer, speelde gelijk tegen NEC en sloeg een modderfiguur in Wijdewormer tegen Jong AZ. Het verschil met koploper Cambuur, dat dinsdag in Breda NAC vernederde (0-4) is drie punten. Toch is er ook regelmatig kritiek op het spel van De Graafschap. In de eerste divisie wordt van de titelkandidaat immers altijd verwacht dat punten gekoppeld worden aan aantrekkelijk voetbal.

Vloeiender

En dat laatste schort er nog wel eens aan. Tegen Excelsior kwamen de Achterhoekers in de slotfase goed weg, de eerste helft thuis tegen NEC was ondermaats en dat gold ook voor de eerste 45 minuten van maandag tegen Helmond Sport. Om maar te zwijgen over de uitwedstrijd tegen Jong AZ.

Trainer Snoei kent de geluiden. "Ik merk het ook in mijn groep, wij zijn best wel kritisch en willen zelf ook dat het beter gaat. Vloeiender en spectaculairder. Zoals thuis tegen Roda JC. Soms stap je wat makkelijker over de kwaliteit van het spel heen. Maandag krijgen we na rust vijf of zes goede kansen. Uiteindelijk gaat het namelijk om winnen en volgens mij staan we er best aardig voor", glimlachte Snoei.

Vergelijkbare begrotingen

"Zeker als de andere uitslagen vrijdag een beetje mee zitten en wij nemen de lastige hobbel tegen Jong PSV liggen we geweldig op koers", verdedigt Snoei zich tegenover sommige criticasters. "Clubs als Almere, Excelsior en NAC hebben vergelijkbare begrotingen. Het gaat een geweldige maar ook super spannende strijd worden. Dat heb ik steeds gezegd. Maar het maakt het wel leuk en natuurlijk vind ik dat De Graafschap er vol voor moet gaan."

Vaste structuur bij PSV

Snoei is complimenteus over Jong PSV. "Waanzinnig getalenteerd. Ook daar zitten weer diamantjes tussen zoals je eerder zag met Gakpo en Mauro. Ze hebben het NEC enorm moeilijk gemaakt, want voetballen kunnen ze. Je weet wel wat je te wachten staat, want ze werken altijd met jong jongens en een vaste structuur."