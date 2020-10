Complimenten van de brandweer: kinderopvang in Elst in mum van tijd ontruimd

Kinderopvang De Kikkerkoning in Elst is donderdagmiddag ontruimd na een brandmelding. Zo'n 70 kinderen en medewerkers stonden even buiten nadat onderhoud aan de cv voor rookontwikkeling zorgde.

De brandmelder ging rond 13.00 uur af bij de kinderopvang aan de Stationsstraat. In mum van tijd stond iedereen buiten, vertelt een woordvoerder van de brandweer. Die belt speciaal met de redactie van Omroep Gelderland om zijn complimenten over te dragen.

Onderhoud aan cv

Operationeel directeur Mendy Kummeling van De Kikkerkoning is dan ook tevreden met de ontruimingsoperatie. “De brandmelding kwam vlak nadat de monteur de deur uit was. Hij had een middel aangebracht om kalkaanslag te verwijderen. Normaal wordt dit naar buiten afgevoerd, maar dit keer kwam de rook de ruimte in. Er is gelukkig geen sprake geweest van brand.”

De rook was volgens haar net genoeg om de brandmelder af te laten gaan. “Binnen twee minuten stond iedereen veilig buiten.” Daar deelde de politie kleurplaten uit aan de kinderen.

Groene kaart

Het geheim achter een snelle ontruiming? “Wij oefenen minimaal twee keer per jaar. Dan doen we een volledige ontruiming.”

Daarbij maakt de kinderopvang gebruik van rode en groene kaarten. “Als een groep helemaal compleet is, houdt iemand de groene kaart omhoog. Is het rood, dan weet de BHV'er meteen waar die zich op moet focussen.”

Gelukkig waren alle kaarten donderdag aan het begin van de middag meteen groen. Alle kinderen konden snel weer naar binnen. “En de ouders hebben we gelijk op de hoogte gebracht dat iedereen in veiligheid was. Het is toch hun kostbaarste bezit dat ze hier hebben zitten”, aldus Kummeling.