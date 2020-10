Terreineigenaar moet giftige vaten blusschuim gaan overpompen

De gemeente Doetinchem is voornemens om terreineigenaar Reinoud Arts een bestuursdwang op te leggen als hij niet binnen vier weken begint met het overpompen van de vaten met giftig blusschuim in ‘deugdelijke containers’. Zo niet, dan gaat de gemeente dat zelf doen op kosten van Arts en het failliete Rutgers Milieu.

“Mij wordt per brief verweten dat ik een drietal meldingen heb gemaakt van diverse milieuovertredingen op het terrein”, zegt Arts. “Maar de Omgevingsdienst Achterhoek, die namens de gemeente controleert of bedrijven de milieuregels naleven, heeft zelf niet eerder ingegrepen. Dat is toch de omgekeerde wereld.”

De gemeente wil voorlopig niet ingaan op de rol die de omgevingsdienst de afgelopen jaren in het dossier heeft gespeeld. “We zetten eerst in op een kortetermijnoplossing, waarbij het blusschuim wordt overgepompt in vloeistofdichte containers. Daarna kijken we hoe het zo ver heeft kunnen komen”, aldus een gemeente woordvoerder.

'Ik ben privé niet verantwoordelijk voor dit probleem'

De gemeente stelt Arts zowel persoonlijk als met zijn bedrijf aansprakelijk voor de kosten van het veiligstellen van het blusschuim. “Volgens mij kan ik persoonlijk niet eens aansprakelijk gesteld worden, want ik ben privé niet verantwoordelijk voor dit probleem”, zegt Arts. “ Als de gemeente de kosten op mijn bedrijf gaat verhalen dan ga ik failliet.” Arts overlegt nog met zijn advocaat of hij een zienswijze gaat indienen op het voornemen van de gemeente.



De juridische procedure die nu wordt doorlopen is volgens de gemeente in lijn met de wet. “In eerste instantie proberen we de kosten te verhalen op de vervuiler. Als bij de vervuiler niets te halen valt, komen we uit bij de terreineigenaar. Hij is verantwoordelijk voor de grond.”

Langer de tijd

In augustus 2019 legde de gemeente Doetinchem al bestuursdwang met dwangsommen op aan Rutgers Milieu om de vaten met giftig blusschuim op te ruimen. Het milieu bedrijf kon de dwangsommen niet betalen, waarna het in mei failliet ging. Rutgers Milieu tekende bezwaar aan tegen de bestuursdwang, waarover afgelopen augustus een hoorzitting plaatsvond bij de bezwarencommissie van de gemeente.



De bezwarencommissie adviseerde afgelopen week dat de gemeente terecht heeft gehandeld door dwangsommen op te leggen, maar dat Rutgers Milieu langer de tijd had moeten krijgen om de spullen op te ruimen. De gemeente neemt dit advies nu over en wil het milieu bedrijf nogmaals tien weken de tijd geven om tot een oplossing te komen. “Wel vragen wij ons af of dit zin heeft en wat we opschieten met extra tijd, aangezien er de afgelopen tijd ook niks is gebeurd.”

Gesprek met verantwoordelijke partijen

Naast het juridische traject wil de gemeente doorpakken doormiddel van gesprekken met Rutgers Milieu en terreineigenaar Arts om tot een goede oplossing te komen. “Onze actie en inzet is erop gericht om zo snel mogelijk een einde te maken aan de lekkage door het blusschuim over te pompen in vloeistofdichte silo’s.”



Voor deze tijdelijke oplossing heeft de gemeente wel de medewerking nodig van de betrokken partijen. “Daarover zijn we in overleg. Aan de ene kant loopt er een juridische werkelijkheid, waarbij we partijen aanspreken op hun verantwoordelijkheid, maar aan de andere kant denken we ook mee in mogelijke oplossingen om geen tijd te verliezen.”

Zie ook: Karen Kamps verlaat Doetinchemse politiek na milieuschandaal