De Graafschap kan tegen Jong PSV goede zaken doen

Bij winst op de Eindhovenaren kan De Graafschap mogelijk goede zaken doen. De concurrentie treft immers zwaardere tegenstanders. Zo ontvangt Almere City vrijdagavond NAC Breda, dat zijn de nummers drie en twee. Koploper Cambuur, nu drie punten meer dan De Graafschap, treft in Leeuwarden Roda JC dat zesde staat.

Jong PSV won weliswaar al drie keer dit seizoen, maar verloor er ook vier en bevindt zich in de brede middenmoot van de eerste divisie. Vorige week gingen de talenten met 5-1 onderuit bij Volendam. Voor De Graafschap, met de huidige selectie, moet een wedstrijd tegen Jong PSV in principe altijd drie punten opleveren.

Speelt Seuntjens?

Bij De Graafschap is iedereen fit, hoewel de uitslagen van de recentste coronatest nog binnen moet komen in Doetinchem. Trainer Snoei wilde niets zeggen over de opstelling van vrijdag. Mogelijk krijgt spits Ralf Seuntjens rust nu de wedstrijden elkaar in rap tempo opvolgen, maar Snoei benadrukte ook donderdag weer het belang van de aanvoerder voor het elftal.

Ik kijk hooguit naar de fysieke gesteldheid van spelers. Kan Seuntjens, die net terug is van een zware enkelblessure drie keer in de week spelen? Het is nu vrijdag, dinsdag, vrijdag. Dat is waar we over communiceren. Je moet luisteren naar je lichaam, dat kan zo'n ervaren speler maar soms moet je ook helpen want iedereen wil altijd spelen."

Joey Konings 'messcherp'

Snoei liet andermaal weten momenteel erg tevreden te zijn over Joey Konings. "Hij is messcherp en valt steeds goed in." Dinsdag speelt De Graafschap alweer voor de beker in Enschede tegen FC Twente. "Die willen we het in eigen stadion ook graag heel lastig maken. En de directie wil ook graag eens vier rondes in de beker overleven, heel belangrijk voor de exposure en financiën van de club."

Ook is het de verwachting dat Rick Dekker terugkeert op het middenveld bij De Graafschap. Tegen Helmond Sport speelde hij niet en koos Snoei voor Lieftink - Schuurman en Opoku.

Vermoedelijke opstelling: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van de Pavert, Tutuarima; Dekker, Opoku, Lieftink; Van Mieghem, Seuntjens (Konings) en Hamdaoui