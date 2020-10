'Het is bijna een aanslag', buurt in Nijmegen geschokt na autobranden

Samen met de eigenaren van zes uitgebrande en zwaar beschadigde auto's staat een van de bewoners donderdagochtend te kijken naar de ravage die in de nacht is aangericht in de straat.

De brand in zes auto's wordt rond 01.40 uur ontdekt door de bewoners van de straat. "Het eerste wat je denkt is blussen. Ik heb mijn zoon gevraagd om de brandweer te bellen. De overbuurvrouw was ook al wakker en stond ook al te bellen. Zelf probeer je dan met een tuinslang iets te doen, maar hoe dichterbij je komt, hoe meer je beseft dat dat geen zin heeft", vertelt een bewoner. Hij is opgelucht als de brandweer arriveert. "Ze waren er snel, binnen 9 minuten".

De hoge vlammen worden snel bedwongen. Daarna is duidelijk te zien wat de schade is. Drie auto's zijn helemaal uitgebrand, drie zwaar beschadigd. Ook een schutting heeft flinke schade.

Een grote gesmolten treurnis

"Ik was in het gelukkige bezit van een Mercedes, maar daar is niets meer van over. Het is één grote gesmolten treurnis. Als je naar binnen kijkt...de Grotten van Han zijn er niks bij. Het is over, uit en klaar". Een oudere vrouw met een bos bloemen in haar handen kijkt naar de restanten van haar auto. Het bosje bloemen heeft ze van buurtbewoners gekregen. Men is geschokt dat dit in hun straat is gebeurd.

"Het is een leuke buurt, maar dat helpt niet, want er hoeft maar een iemand door de straat te lopen die hier niet woont en dit doet. Wat ik niet kan begrijpen is dat mensen lol hebben in iets vernietigen en dan ook nog iets wat niet van jou is", zegt de vrouw.

Pyromanen

"Ik denk dat het een of twee pyromanen zijn. De politie zegt dat ze nog niet zeker weet of er sprake is van brandstichting. "Maar als er op verschillende plekken tegelijk brand woedt dan lijkt het me erg sterk dat dat toeval is", vertelt de bewoner die 's nachts de brand met een tuinslang probeerde te blussen.

Hij hoopt dat het bij een eenmalige actie blijft. De vrouw met de bloemen wil nog kwijt dat ze boos en stikchagrijnig is. "Je kan zeggen, het is maar een auto. Ja, goeiemorgen, maar je moet toch maar weer zorgen dat je 5000 euro in je portemonnee hebt, want anders rijd je niet. En ja, rijden zal ik toch moeten. Zo leuk is het allemaal niet, het is echt verdrietig. Ja, ik vind het heel verdrietig."

