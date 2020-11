Al 15 jaar is Geert van Rumund burgemeester van Wageningen: 'Past als een jas'

In 2005 volgde Van Rumund Alexander Pechtold op als burgemeester van Wageningen. Wageningers kennen hem als een betrokken man, een echte burgervader en mensenmens. Grote meeslepende veranderingen heeft hij niet teweeggebracht. Maar Van Rumund is wél de burgemeester van die klaarstaat voor de inwoners van zijn stad.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Joop den Uyl

De van huis uit Zevenaarse katholiek, studeerde theologie en begon zijn politieke loopbaan in Nijmegen. "In de theologieopleiding kwam ik steeds meer in het maatschappelijke terecht. Ik dacht 'je moet iets doen'", vertelt hij in een interview met Omroep Gelderland.

"Ik ben toen der tijd zeer geïnspireerd geraakt door Joop den Uyl en op dat moment ook lid van de Partij van de Arbeid geworden. Met de motivatie dat solidariteit een kernbegrip is en openstaan voor anderen een opdracht in je leven is." Van 1998 tot 2005 was hij wethouder in Nijmegen.

Wageningen past 'als een jas'

Maar Wageningen paste hem beter, daar was hij als 'verbinder' echt op zijn plek, vertelt hij. "Nijmegen is heel erg groot, dan is het moeilijker om persoonlijk te zijn. Wageningen heeft een schaal waarbij ik heel veel mensen kan kennen en me voor hen kan inspannen. Je bent niet heel erg alleen maar met papier bezig, maar je bent ook in de stad zelf. Dat vindt ik het mooie van Wageningen."

De burgemeesterskamer is nagemaakt. Foto: Omroep Gelderland.

"Het past me, zoals een stadsdichter ooit eens heeft gezegd, als een jas." Dat hij hier tot aan zijn pensioen burgemeester zou blijven, had hij bij zijn aantreden in 2005 niet gedacht. "Ik wilde in ieder geval tot 2013 blijven, 750 jaar Wageningen neerzetten. Maar al heel snel kwamen mijn vrouw en ik erachter dat we het hier echt naar onze zin hebben."

Cadeautje voor zijn afscheid

Van Rumund vindt het belangrijk om met elkaar zaken voor elkaar te boksen. Dat wil hij ook laten zien met de expositie. 'De keuze van de burgemeester', die hij mocht inrichten. "Het is eigenlijk een cadeautje voor zijn afscheid", zegt voorzitter van de tentoonstellingscommissie Jan Schakel. Aan de hand van kunst, foto's en persoonlijke spullen laat de burgemeester zien wie hij is en wat hij belangrijk vindt.

Centraal in de expositie staat de zogenoemde Tafel van W. Die houten tafel verwijst naar een kunstproject waarbij Wageningers met elkaar gingen eten en praten over soms moeilijke thema's die de stad bezig hielden. De burgemeester noemt het 'de tafel van de verbinding'. "Zo wil ik ook graag zijn als burgemeester: mensen bij elkaar brengen."

Geert van Rumund vertelt over De tafel van W. Foto: Omroep Gelderland

Langstzittende burgemeester

De 64-jarige Van Rumund zou aanstaande november zijn burgemeesterschap neerleggen, maar blijft vanwege de coronacrisis langer aan. Tot 1 juni 2021. Van Rumund is volgens onderzoeksbureau Toponderzoek van de zittende burgemeesters in onze provincie de langstzittende burgemeester in dezelfde gemeente. Jos Penninx, burgemeester van de de gemeente Voorst, staat met 13 jaar en 11 maanden op plek twee.

De expositie 'De Keuze van de burgemeester' is te zien tot en met 14 maart 2021. Bezoekers moeten, in verband met corona, vooraf via de website een kaartje reserveren.

