Jeanette gaat voor liefde met een grote 'L'

Jeanette Kers ziet in haar werk veel singles die al andere datingpogingen hebben gedaan. "Zoals Tinder, of datingsites. Die hebben toch het idee dat mensen daar minder serieus zijn." Bij haar komen relatiezoekenden die juist serieus zijn. Er is dan ook wel een drempel. "Er zit een mens, die je helpt bij het daten. Ik ben een professional en weet inmiddels wel iets van de mens en wat erachter zit. Achter wat ze soms vluchtig zeggen. Daar kan een systeem niet tegenop."

Op elk potje past een dekseltje, maar soms moet je wel geduld hebben. "Ze denken 'ik draai aan de knoppen' en dan springt er zo een aantal matches uit. Maar zo werkt het niet. Het kost wat tijd. Dat is niet in een tijd te vatten. Het is een proces waarin mensen moeten groeien, maar er is altijd hoop."

Kers maakte acht jaar geleden de draai naar een nieuw beroep. "Ik ben altijd geïnteresseerd in mensen en relaties. Ik dacht: daar moet ik iets in kunnen doen. En wat ik nog belangrijker vind is de liefde, met een grote 'L'. Omdat ik denk dat er best veel mis is in het liefdesleven van veel mensen. Vluchtig, snel. Snel weer door naar een nieuwe relatie. Ik denk dat het mooi is als je de liefde door kunt geven. Dat het mooi is als je samen bent."

Luister hier naar het gesprek met Jeanette:

In 'Wij zijn Gelderland' zet Omroep Gelderland iedere werkdag een gewone Gelderlander in het spotlicht. Iedereen heeft een eigen verhaal en dat laten we graag zien.