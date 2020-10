Nieuwe voorzitter voor de Kontaktraad Loil

“Het lijkt me geweldig om als verbindende factor een rol te spelen in de spannende toekomstplannen van Loil”, aldus de nieuwe voorzitter. Van Onna was twee jaar geleden al in beeld voor de functie, maar bedankte toen voor de eer: “Het paste toen simpelweg niet in mijn agenda.” Nu wordt hij dan toch de opvolger van interim-voorzitter Tonnie Peters. “We spraken elkaar enkele weken geleden en toen werd ik wederom gepolst voor het voorzitterschap. Een serieuze vraag waar ik goed over heb nagedacht. Ik ging overstag, want ik vind het leuk om op een creatieve wijze mee te denken over de plannen van het dorp”, zegt Van Onna over zijn beslissing.



De Kontaktraad Loil functioneert als een overkoepeld platform tussen Loilse verenigingen, instellingen en de gemeente Montferland. “Hierbij probeer ik de belangen van iedereen in ons dorp te behartigen”, zegt Van Onna. Volgens hem draagt de raad bij aan het verwezenlijken van burgerparticipatie, iets dat de gemeente Montferland naar eigen zeggen hoog in het vaandel heeft. Daarnaast benadrukt Van Onna de verbindende functie van de raad: “Er komen grote projecten aan, zoals de nieuwe sportaccommodatie. Nu is iedereen enthousiast, maar aan ons als Kontaktraad te taak om iedereen ook enthousiast te houden.”



Onderwijs behouden

Van Onna is zelf al jaren betrokken bij diverse verenigingen en Loilse initiatieven. Zo is hij onder meer de kunstenaar van de gestolen bronzen beelden ’t Drammertje en Jubilans. Als nieuwe voorzitter wil Van Onna dat Loil zijn elan behoud. Daarnaast streeft hij naar het leefbaar houden van het dorp. Onder meer door de school open te houden: “Het onderwijs is nu geregeld, maar dat moeten we volhouden. Je wil niet één keer de Champions League winnen, maar het liefst ieder jaar.”